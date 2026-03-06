Cambio de hora en Illinois: cómo ajustar los relojes para el verano

Este domingo 8 de marzo, en horas de la madrugada, se producirá el cambio de hora en Estados Unidos, lo que da entrada al horario de verano. En el estado de Illinois, este ajuste también forma parte del calendario anual y tiene efectos en la rutina diaria.

El cambio ocurrirá a las 2:00 am del domingo, cuando los relojes deben adelantarse una hora. Esto significa que pasarán directamente a marcar las 3:00 am, lo que implica perder una hora de sueño, pero ganar más luz natural durante la tarde.

Este ajuste forma parte del llamado Daylight Saving Time, un sistema utilizado en gran parte del país para aprovechar mejor la luz solar durante los meses más cálidos.

Cómo deben ajustarse los relojes por el cambio de hora

La regla para el cambio de horario suele resumirse en una frase fácil de recordar: “spring forward, fall back”. En primavera los relojes se adelantan, mientras que en otoño se retrasan.

En el caso de Illinois, cuando llegue la madrugada del 8 de marzo, igualmente se deberá adelantar el reloj una hora. Quienes quieran evitar confusiones suelen hacerlo la noche anterior, antes de irse a dormir.

Muchos dispositivos modernos, como teléfonos inteligentes, computadoras o relojes inteligentes, realizan el ajuste de manera automática. Sin embargo, todavía hay equipos que requieren una modificación manual.

Lee también: Pagos de SNAP para marzo en Illinois: fechas, montos y requisitos

Dispositivos que pueden necesitar un ajuste manual

Aunque gran parte de la tecnología actual se sincroniza automáticamente, algunos aparatos todavía dependen de un cambio manual. Entre los más comunes se encuentran:

Relojes de pared o despertadores tradicionales

Hornos y microondas con reloj digital

Relojes de automóviles, especialmente modelos antiguos

Sistemas de riego programados

Cámaras de seguridad o controles de acceso

Relojes biométricos utilizados en empresas para registrar entradas y salidas

Revisar estos dispositivos ayuda a evitar errores en horarios laborales, citas médicas o actividades escolares durante los primeros días después del cambio.

Hasta cuándo se mantiene el horario de verano

El horario de verano permanecerá vigente durante varios meses. En 2026, el sistema se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre, cuando el país volverá al horario estándar.

En esa fecha, a las 2:00 am los relojes deberán atrasarse una hora, regresando a marcar la 1:00 am.

El sistema de horario de verano sigue siendo objeto de discusión en Estados Unidos. En el Congreso se han presentado propuestas para eliminar los cambios de hora o mantener un horario fijo durante todo el año, pero hasta ahora no existe una decisión definitiva.

Te puede interesar:

· Ayuda gratuita para declarar impuestos en Chicago: sedes, requisitos y qué llevar

· Licencia suspendida en Illinois: qué significa y cómo solucionarlo

· Cómo pasar el examen de conducir en español con el DMV de Illinois