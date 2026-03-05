Ayuda gratuita para declarar impuestos en Chicago: sedes, requisitos y qué llevar

En la actual temporada de impuestos, la organización Ladder Up está ofreciendo asesoría gratuita en Chicago para los contribuyentes que tengan dudas o que no estén familiarizados con el proceso. El objetivo es que puedan presentar su declaración ante el IRS de manera correcta.

En este sentido, la organización sin fines de lucro habilitó varios centros en la ciudad donde voluntarios capacitados ayudan a preparar declaraciones federales y estatales.

Dónde recibir asesoría gratuita en Chicago para declarar impuestos

Las personas que necesiten orientación pueden acudir a distintas sedes habilitadas en bibliotecas y centros educativos de la ciudad. En varios de estos puntos la atención se ofrece sin necesidad de cita previa y, en muchos casos, también se brinda servicio en español.

Entre los principales lugares disponibles se encuentran:

Biblioteca Harold Washington – Loop / 400 S State St, 4.º piso, Chicago, IL

Atención: lunes a miércoles de 10:00 am a 7:00 pm; jueves de 10:00 am a 3:00 pm; sábados de 9:00 am a 1:00 p.m.

/ 400 S State St, 4.º piso, Chicago, IL Atención: lunes a miércoles de 10:00 am a 7:00 pm; jueves de 10:00 am a 3:00 pm; sábados de 9:00 am a 1:00 p.m. Biblioteca Brighton Park – Brighton Park / 4314 S Archer Ave, Chicago, IL

Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

/ 4314 S Archer Ave, Chicago, IL Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. Wilbur Wright College – Dunning / 4300 N Narragansett Ave, Chicago, IL

Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm.

/ 4300 N Narragansett Ave, Chicago, IL Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm. WIC Diversey – Hermosa / 4620 W Diversey Ave, Chicago, IL

Atención: lunes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm.

/ 4620 W Diversey Ave, Chicago, IL Atención: lunes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm. Olive Harvey College – Pullman / 10001 S Woodlawn Ave, Chicago, IL

Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm.

/ 10001 S Woodlawn Ave, Chicago, IL Atención: viernes de 9:00 am a 3:00 pm y sábados de 8:30 am a 12:30 pm. Truman College – Uptown / 1145 W Wilson Ave, Chicago, IL

Atención: lunes a jueves de 9:00 am a 1:00 pm; lunes a miércoles de 5:00 pm a 8:00 pm; sábados de 8:30 am a 12:30 pm.

Estos centros brindarán apoyo para preparar la declaración de impuestos hasta el 11 de abril, pocos días antes de la fecha límite habitual.

Quiénes pueden recibir esta ayuda en Chicago

El programa está dirigido principalmente a personas con ingresos moderados que necesitan orientación para cumplir con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con la información de Ladder Up, los principales requisitos son:

Haber residido en Illinois o Indiana durante todo el año fiscal .

. Tener ingresos anuales de hasta $40,000 dólares por persona o por hogar .

. En caso de presentar una declaración conjunta, ambos cónyuges deben asistir.

El servicio incluye apoyo para solicitar beneficios fiscales importantes como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el crédito tributario por hijos, entre otras deducciones que podrían reducir el monto a pagar o aumentar el reembolso.

Documentos que debes llevar

Para que los voluntarios puedan completar la declaración correctamente, es necesario acudir con documentación básica de identidad, ingresos y gastos.

Entre los documentos recomendados están:

1. Identificación

Tarjeta de Seguro Social o carta ITIN de todas las personas incluidas en la declaración

Identificación oficial con fotografía

Datos de cuenta bancaria para depósito directo

PIN de protección contra robo de identidad, si aplica

2. Comprobantes de ingresos

3. Información de gastos y créditos

Formularios educativos como el 1098-T

Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)

Información de cuidado infantil

Intereses hipotecarios o impuestos sobre la propiedad

Contar con estos documentos ayuda a evitar retrasos y permite que los voluntarios determinen si el contribuyente califica para créditos fiscales adicionales.

