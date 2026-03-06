Cómo subir tu puntaje de crédito en EE.UU. si está por debajo de 650

Tener un puntaje crediticio por debajo de 650 puede complicar la vida financiera de millones de personas en Estados Unidos. Un historial crediticio bajo puede afectar el acceso al sistema financiero en herramientas como: la aprobación de préstamos, tarjetas de crédito o incluso el alquiler de vivienda.

Sin embargo, el problema puede resolverse de manera más o menos sencilla: organismos como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y agencias de crédito destacan algunas estrategias concretas que pueden ayudarte a mejorar tu puntaje crediticio en poco tiempo.

Por qué un puntaje crediticio bajo afecta tus finanzas

El puntaje crediticio combina el historial de pago con el comportamiento financiero de una persona. En Estados Unidos, el sistema más utilizado es el FICO Score, que oscila entre 300 y 850 puntos.

Según FICO, los rangos se clasifican de la siguiente forma:

300 – 579: crédito muy bajo

crédito muy bajo 580 – 669: crédito regular

crédito regular 670 – 739: buen crédito

buen crédito 740 – 799: muy buen crédito

muy buen crédito 800 o más: crédito excepcional

Tener un puntaje inferior a 650 puede significar tasas de interés más altas al solicitar préstamos o dificultades para acceder a productos financieros.

“El puntaje crediticio influye directamente en el costo del crédito que una persona puede obtener”, explica el CFPB en su guía sobre informes crediticios.

Cinco pasos que te ayudan a mejorar tu puntaje crediticio

Especialistas financieros señalan que existen varias acciones que contribuyen a mejorar un puntaje crediticio con el tiempo.

Entre las recomendaciones más comunes destacan:

Pagar las facturas a tiempo: el historial de pagos representa aproximadamente el 35% del puntaje FICO

el historial de pagos representa aproximadamente el Reducir el uso de tarjetas de crédito: lo ideal es utilizar menos del 30% del límite disponible

lo ideal es utilizar menos del Evitar abrir demasiadas cuentas nuevas en poco tiempo

en poco tiempo Mantener cuentas antiguas abiertas para preservar el historial crediticio

para preservar el historial crediticio Revisar el reporte de crédito regularmente para detectar errores

“Pagar a tiempo es uno de los factores más importantes para mantener un buen historial crediticio”, señala el CFPB en su sección sobre educación financiera.

Estos cambios normalmente no tienen efectos inmediatos, pero mejoran gradualmente el perfil financiero de una persona.

El detalle que muchas personas pasan por alto

Uno de los errores más comunes al contratar un crédito es no revisar periódicamente su reporte.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores tienen derecho a solicitar un reporte de crédito gratuito al año de cada una de las tres principales agencias crediticias: Equifax, Experian y TransUnion.

Hacer una consulta periódica permite identificar problemas como:

Información incorrecta en la cuenta

Deudas que no pertenecen al consumidor

Errores en pagos reportados

“Revisar tu informe crediticio es una de las mejores formas de detectar problemas que puedan afectar tu puntaje”, indica la FTC en su portal para consumidores.

Corregir estos errores puede mejorar el puntaje de crédito en algunos casos.

Cómo influye la deuda en el puntaje crediticio

El nivel de deuda también tiene un impacto significativo en el credit score.

El modelo FICO considera la proporción entre el crédito utilizado y el límite total disponible, lo que se conoce como utilización del crédito. Los expertos recomiendan mantener esta proporción por debajo del 30%.

Por ejemplo, si una persona tiene una tarjeta con un límite de $5,000, lo ideal sería no utilizar más de $1,500. “Las altas tasas de utilización del crédito indican mayor riesgo para los prestamistas”, explica FICO.

Reducir los saldos de tus tarjetas puede tener un impacto positivo en tu puntaje, con el tiempo.

Qué ocurre con tu crédito cuando mejora tu score de crédito

Si tienes un mejor puntaje crediticio, accedes a mejores oportunidades financieras.

Entre los beneficios más importantes destacan:

Préstamos con tasas de interés más bajas

Mayor probabilidad de aprobación de tarjetas de crédito

Mejores condiciones para financiamiento de automóviles

Mayor facilidad para alquilar vivienda

En términos prácticos, una diferencia de 100 puntos en tu score crediticio se traduce en miles de dólares en intereses a lo largo de la vida de un préstamo hipotecario.

Mejorar el crédito se convierte en una forma de reducir costos financieros a largo plazo.

Por qué este tema importa especialmente a la comunidad latina

Diversos estudios indican que muchos hogares latinos en Estados Unidos enfrentan desafíos adicionales al construir historial crediticio.

Esto se debe a factores como:

Falta de acceso inicial a crédito formal

Uso limitado de productos financieros

Dependencia del uso de efectivo para hacer sus transacciones

Por eso, hay diferentes programas de educación financiera que buscan cerrar la brecha mediante información sobre cómo construir crédito de forma responsable.

En términos prácticos, entender cómo funciona el puntaje crediticio puede ayudarte a acceder a mejorar las oportunidades financieras para ti y tu familia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo mejorar el puntaje crediticio

¿Qué es un puntaje crediticio?

Es una calificación que refleja el historial financiero de una persona y que las instituciones de crédito utilizan para evaluar el riesgo de un solicitante a caer en una situación de impago.

¿Qué puntaje se considera bueno en Estados Unidos?

Un puntaje de 670 puntos o más se considera bueno según el sistema FICO.

¿Cuánto tiempo tarda en mejorar el crédito?

Depende de cada situación financiera. En algunos casos, las mejoras pueden observarse en pocos meses, mientras que en casos más graves, pueden tardar más tiempo.

¿Revisar mi reporte de crédito afecta mi puntaje?

No. Consultar tu reporte de crédito se considera una verificación “suave” y no afecta el puntaje.

¿Pagar deudas mejora el puntaje de inmediato?

Puede ayudar, pero los cambios en el puntaje suelen reflejarse gradualmente conforme se actualiza la información en los reportes de crédito.

Conclusión

Un puntaje crediticio por debajo de 650 puntos no significa que la situación financiera de una persona esté definida permanentemente. Al implementar hábitos financieros responsables, como pagar a tiempo, reducir deudas y revisar el reporte crediticio, puedes mejorar gradualmente tu historial crediticio.

Para millones de consumidores en Estados Unidos, entender cómo funciona el sistema de crédito puede ser el primer paso para acceder a mejores oportunidades financieras y reducir el costo de préstamos a largo plazo.

Sigue leyendo:

– El plan financiero de 5 pasos para familias latinas en EE.UU. que quieren estabilidad en 2026

– Qué hacer si tu puntaje de crédito baja sin explicación

– Errores comunes que cometen las parejas al manejar dinero en EE.UU. (y cómo evitarlos)



