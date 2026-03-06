El arroz con huevo: el equipo ganador para el cerebro y los músculos

El arroz con huevo fue considerado por mucho tiempo un plato humilde; sin embargo, la ciencia se ha encargado de reivindicar su alto valor biológico, accesibilidad y beneficios para la salud. Estos van desde mejorar los músculos hasta estudios recientes que indican que es un desayuno perfecto para potenciar el funcionamiento cognitivo, según expertos y estudios científicos recientes.

Así que, si piensas que es un plato “de pobres”, te estás perdiendo un superalimento ideal para fortalecer tus tejidos y lograr un cerebro más ágil.

¿Por qué el arroz con huevo es un alimento completo?

Mezclar arroz con huevo es una fórmula en la que ambos se complementan. El arroz aporta energía, pero carece de un aminoácido esencial (lisina), mientras que el huevo es la “proteína patrón” que llega al rescate para completar el perfil proteico, explica el médico Bruno Román, quien es creador de contenidos de salud y bienestar.

Esto hace que sea un verdadero combustible para las personas que tienen actividades físicas exigentes o deportistas, permitiéndoles obtener resultados sin tener que invertir grandes sumas de dinero en suplementos.

Ciencia y cognición: ¿Mejora el coeficiente intelectual?

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. revela que el consumo de arroz con huevo se asocia con un aumento del funcionamiento cognitivo y el coeficiente intelectual (CI).

PubMed indica que el consumo frecuente de un desayuno compuesto por arroz, carne y huevo se asocia con una mejor cognición, de acuerdo con una revisión sobre el tipo de desayuno y su frecuencia.

La población del estudio abarcó a 835 niños de 12 años del estudio de Cohorte Jintan de China, a quienes se les valoraron los hábitos de desayuno, los tipos de alimentos y la frecuencia de consumo mediante cuestionarios de nutrición.

Los resultados determinaron que:

Un consumo frecuente de cereales/arroz y carne/huevo (de 6 a 7 días) se asoció significativamente con un mayor CI verbal , de rendimiento y de escala completa.

y (de 6 a 7 días) se asoció significativamente con un mayor , de rendimiento y de escala completa. El consumo frecuente de frutas, verduras y lácteos no mostró el mismo impacto en el funcionamiento cognitivo en este grupo específico.

El estudio concluye que el consumo de estos grupos alimenticios en el desayuno podría tener asociaciones positivas con las capacidades cognitivas en adolescentes. Sin embargo, al ser un análisis transversal, se requieren estudios futuros para evaluar los efectos a largo plazo.

El truco del almidón resistente y la microbiota

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) no hacen una recomendación precisa por el consumo de arroz con huevo, destacan los beneficios de ambos alimentos.

Mientras que Román apoya los beneficios del superalimento y hace recomendaciones adicionales para sacarle el mayor provecho. Por ejemplo, cocinar el arroz, dejarlo enfriar en el refrigerador y luego recalentarlo. Este proceso crea almidón resistente, el cual evita los picos de azúcar en sangre y sirve para alimentar a la microbiota intestinal.

En cuanto a la preparación, siempre es importante lavar el arroz hasta que el agua salga clara para eliminar residuos de arsénico. Respecto al huevo, es clave evitar que se queme por los bordes (puntilla excesiva) para impedir que se oxiden sus grasas saludables.

Sobre las recomendaciones específicas sobre cantidad o frecuencia de consumo de arroz con huevo para beneficios óptimos, el experto recomienda media taza de arroz por cada huevo para aprovechar sus beneficios.

Ideas sencillas para incorporar el arroz con huevo en el desayuno

El humilde plato de arroz con huevo es un alimento bastante completo, según los expertos. Crédito: Shutterstock

Siguiendo las recomendaciones de los expertos sobre el consumo de arroz enfriado, presentamos tres recetas que se pueden elaborar con el arroz sobrante o aquel que guardamos estratégicamente en el refrigerador.

Estas preparaciones son ideales para un desayuno energético o una cena ligera, y se pueden acompañar con otras proteínas como jamón, queso a la parrilla, frijoles y más.

1. Tortitas de arroz

Una excelente manera de aprovechar el arroz del día anterior es preparar estas deliciosas tortitas. Recordemos que al enfriar el arroz en el refrigerador o en el congelador, este se transforma en almidón resistente, un tipo de fibra que beneficia la salud intestinal y ayuda a controlar el índice glucémico.

Por cada taza de arroz , incorporamos uno o dos huevos .

, incorporamos uno o dos . Agregamos queso rallado e incluso vegetales como la espinaca para aumentar el valor nutricional , o cilantro para aromatizar.

e incluso vegetales como la para aumentar el , o para aromatizar. Lo cierto es que estas tortitas funcionan perfectamente solo con arroz, huevos y una pizca de sal.

Versión dulce

La variante dulce de las tortitas de arroz es una opción sorprendente y deliciosa. Los ingredientes clave son:

Un toque de canela .

. Un chorrito de vainilla .

. Arroz y huevo .

y . El endulzante de su preferencia.

También se puede obviar el endulzante, considerando que la canela aporta un aroma dulce natural. Una vez lista la tortita, se puede decorar con un toque de miel o mermelada.

2. Bowl de arroz

Al enfriarse, se convierte en almidón resistente, el aliado perfecto para tu microbiota. Hoy transformamos este básico en un bowl equilibrado con huevos pochados, vegetales crujientes y ese toque de aceite de ajonjolí que lo cambia todo. Crédito: Shutterstock

Este plato es una explosión de sabor y texturas. Necesitarás:

1 taza de arroz cocido .

. 2 huevos .

. Tocineta .

. Guisantes .

. Brotes de soja .

. Salsa de soja .

. Aceite de ajonjolí.

Preparación:

Bata los huevos y prepare una tortilla delgada. Córtela en julianas (tiras finas). En un bowl, sirva el arroz y disponga el tocino junto al resto de los ingredientes de manera armoniosa. Sazone con salsa de soja y aceite de ajonjolí. ¡Mezcle y disfrute!

3. Rollitos de arroz

Una presentación creativa y rápida:

Prepare una tortilla de huevo clásica. Extiéndala y agregue una capa de arroz con atún. Enrolle firmemente y corte en rodajas, tal como si fueran rollos de sushi.

