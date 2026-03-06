Emiliano Aguilar pone un alto a su papá Pepe Aguilar: “Ya deja de hablar de mí”

El cantante Emiliano Aguilar envió un contundente mensaje a su papá, el cantante Pepe Aguilar, y le pidió que dejara de hablar sobre él públicamente.

La tensa y distante relación entre Pepe Aguilar y su primogénito Emiliano Aguilar, fruto de su matrimonio con Carmen Treviño, data desde hace varios años. Padre e hijo no son cercanos desde hace mucho tiempo. Recientemente, Emiliano Aguilar le puso un alto a su padre luego de que el cantante pidió a su público que rezara por él durante un concierto.

En un video, Emiliano Aguilar le pidió a su padre que no lo mencione más y además nombró a su hermana Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de una intensa polémica tras su matrimonio con Christian Nodal.

“Papá, este mensaje es para ti. Ya deja de hablar de mí, por favor, ya deja de decir que no soy el alcahuete de nadie en tus conciertos, de que recen por mí, de que esto. Papá, ya, por favor, si no eres alcahuete de nadie, entonces, ¿por qué estás ayudando a Ángela con todo su cag…?”, dijo en el clip.

Emiliano insistió en que no quería ser mencionado por ninguno de los integrantes de su familia paterna. “Por favor, papá, ya no digas mi nombre y yo no me meto con nadie y se meten conmigo. Ya vi la entrevista, ya vi lo que dijiste en el concierto. Apá, ya, ya estuvo. Me he estado relajando de todas esas cosas que he dicho, por favor, ya párale, te lo digo…”, dijo Emiliano.

Pepe Aguilar se refirió a su hijo durante una presentación, aunque no mencionó su nombre directamente. “Yo tengo un hijo ahorita pasando por problemas serios, un hijo grande, y les pido a todos ustedes una oración para este canijo. Así es la vida, de repente uno hace lo que puede hacer…”, dijo ante su público,

También en una entrevista con el periodista Tony Dandrades, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de reconciliarse con su hijo en un futuro. “Es mi hijo, yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida es para él reconciliarse conmigo, so be it (que así sea), como dicen acá. Pero siempre le voy a desear lo mejor, yo no tengo problemas con él…”, dijo Pepe Aguilar.

