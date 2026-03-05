Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El presidente Donald Trump anunció este jueves la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la designación del senador por Oklahoma Markwayne Mullin como su reemplazo a partir del 31 de marzo de 2026.

El mandatario indicó que Noem dejará el cargo para asumir una nueva función dentro de su administración, como “enviada Especial para el Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental que, dijo, será anunciada oficialmente el sábado en Doral, Florida.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser Enviada Especial para el Escudo de las Américas”, afirmó el presidente en un mensaje en Truth Social. “Agradezco a Kristi su servicio en ‘Homeland’”, añadió.

El reemplazo de Noem se produce en medio del bloqueo demócrata al financiamiento del DHS y la exigencia de destituir a Noem, especialmente tras los asesinatos de ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes migratorios. En las audiencias del Senado y la Cámara de Representantes de esta semana, Noem se negó a disculparse por llamar a Renee Good y Alex Pretti “terroristas domésticos”.

Asimismo, Trump anunció que el senador de Oklahoma Markwayne Mullin será quien la reemplace.

El mandatario también dedicó buena parte de su mensaje a elogiar a Mullin, a quien describió como un aliado cercano de su agenda política. Recordó que el senador ha servido durante una década en la Cámara de Representantes y tres años en el Senado, y aseguró que “ha realizado una excelente labor representando al maravilloso pueblo de Oklahoma”.

En su publicación, Trump destacó además sus propios resultados electorales en ese estado. “Ganamos en los 77 condados de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024”, escribió.

“Guerrero MAGA”

El presidente también calificó a Mullin como “un guerrero MAGA y ex luchador profesional invicto de MMA”, y sostuvo que el legislador “se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de ‘América Primero’”.

Trump subrayó igualmente que Mullin es el único nativo americano que actualmente integra el Senado de Estados Unidos, y afirmó que ha sido “un defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales”.

Según el presidente, el senador trabajará para avanzar en las prioridades de su administración en materia de seguridad.

“Markwayne trabajará incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, los asesinos y otros delincuentes que ingresan ilegalmente a nuestro país, acabar con el flagelo de las drogas ilegales y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, escribió.

En junio pasado, al ser preguntado sobre niños estadounidenses de padres migrantes, Mullin respondió: “Bueno, deberían ir con sus padre. ¿Por qué no enviar a un niño con sus padres? Es decir, ¿por qué querrían separarlos?”.

