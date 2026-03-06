Jessica Simpson se quedará con la casa que compartió con Eric Johnson

Un año después de que se anunciara el divorcio de Jessica Simpson y Eric Johnson, se ha revelado que ella ha decidido quedarse con la casa en Los Ángeles, California, que compartieron durante años. Esta información se difunde poco después de que la propiedad saliera del mercado de bienes raíces.

Una fuente cercana a Simpson le reveló a ‘TMZ’ la decisión de quedarse con la propiedad, pese a que también asegura que compró otra casa muy cerca y la convirtió en su residencia principal. La misma fuente dice que la cantante y actriz, y sus hijos ahora dividen su vida entre ambas propiedades.

Por ahora no se tienen detalles sobre la nueva casa que tiene en Los Ángeles, aunque también se debe recordar que el año pasado Simpson aseguró que no quería vivir más en la ciudad y que estaba pensando en mudarse a otra zona del país. En una entrevista con ‘The Cut’ dijo que durante un tiempo alquiló una casa en Nashville, Tennessee.

¿Cómo es la casa que ha decidido no vender?

La casa que Jessica Simpson compartió con Eric Johnson está ubicada en Hidden Hills, California, y fue comprada por ella en 2013 por $11.5 millones de dólares. Justo un año antes de que comenzaran su relación.

En varias ocasiones la pareja intentó deshacerse del sitio, siendo la última vez que entró al mercado en enero de 2025, pocos días antes de que hiciera oficial su separación. En ese momento esperaban recibir $17.9 millones de dólares por el sitio.

La construcción de esta casa data del 2001 y entre sus características más llamativas está que antes que a Simpson le perteneció a Ozzy y Sharon Osbourne.

Esta propiedad incluye una casa principal de 13,200 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, 13 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, estudio de grabación, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Como la propiedad ya no está en venta, se han eliminado los videos y fotos de promoción que se tenían del sitio, aunque se pueden mencionar algunos detalles de su interior, como los grandes ventanales que enmarcan una gran vista del exterior.

Adicional a la casa principal, esta propiedad ofrece una casa para huéspedes, garaje independiente, áreas verdes y otros espacios al aire libre.

