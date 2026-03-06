Kathy Hochul promete no subir impuestos para atraer empresas a Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reafirmó el jueves que no aumentará los impuestos estatales para hacer que el estado sea más atractivo para las empresas y mantener a sus residentes.

Hochul hizo estas declaraciones durante la gala anual de la Comisión de Presupuesto Ciudadano, en la que destacó que su administración invertirá de manera responsable en la economía y mantendrá reservas sin imponer nuevas tarifas a ciudadanos o empresas. informó The New York Post.

“Voy a seguir manteniendo nuestros ingresos actuales y administrándolos de manera inteligente sin tener que aumentar los impuestos que sé que harán que la gente se vaya del estado. Porque quiero que la gente esté aquí”, afirmó la gobernadora en el evento.

Agregó que su objetivo es “ampliar el pastel” ya que, creando un entorno favorable para los negocios, se atraerán más empresas y se fortalecerá la base impositiva.

Esta posición de Hochul contrastó con la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien presiona por aumentos en los impuestos sobre la renta personal y la tasa corporativa de la ciudad, recordó el medio neoyorquino.

Mamdani, considerado un dirigente progresista, sostiene que los residentes y empresas con mayores ingresos pueden contribuir más para apoyar a los sectores con menos recursos.

A principios de esta semana, el alcalde presentó ante los legisladores de Albany su plan para elevar el impuesto corporativo en 1.9 puntos porcentuales y aumentar en 2% los impuestos a quienes ganan $1 millón de dólares o más, entre otras medidas.

Aunque algunos legisladores respaldan la iniciativa, sin el apoyo de Hochul el proyecto parece estancado, según The New York Post.

Mamdani insistió en que su enfoque presupuestario busca equilibrar las cuentas y cerrar el déficit estimado de $5,400 millones de dólares, sin considerar la diferencia con la gobernadora como un obstáculo. “Es un desacuerdo saludable”, señaló.

