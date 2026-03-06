La economía de EE.UU. pierde 92,000 empleos y sube el desempleo a 4.4%

La economía de Estados Unidos registró una nueva señal de enfriamiento laboral, luego que este viernes 6 de marzo de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo reportó que se perdieron 92,000 empleos en febrero y la tasa de desempleo subió a 4.4%.

El informe muestra que el mercado laboral perdió dinamismo en el mes más reciente tras varios meses de crecimiento moderado. Analistas advierten que esta cifra podría influir en salarios, inflación y futuras decisiones sobre tasas de interés.

El mercado laboral pierde 92,000 empleos en febrero

De acuerdo con el BLS, esta pérdida neta de 92,000 puestos de trabajo en febrero llegó como el primer retroceso importante del empleo en varios meses. Mientras que la tasa de desempleo aumentó de 4.2% a 4.4%, lo que refleja que hay más personas buscando trabajo y que enfrentan la dificultad de incorporarse al mercado laboral.

Según el informe oficial, varios sectores registraron contracciones, particularmente en industrias como: manufactura, comercio minorista y algunos servicios.

“El mercado laboral está mostrando señales claras de desaceleración”, indica el informe al detallar la evolución del empleo en el último mes.

Para los analistas, este retroceso no significa que la economía se encuentre en una recesión inmediata, pero sí refleja una señal preocupante de que el crecimiento económico comienza a moderarse.

Sectores que registraron mayores pérdidas de empleo

El informe del BLS detalla que la caída del empleo no fue uniforme, ya que algunos sectores resultaron más afectados en febrero.



Entre las áreas que registraron mayor pérdida de puestos de trabajo destacan:

Manufactura: disminución significativa de contrataciones en fábricas

disminución significativa de contrataciones en fábricas Comercio minorista: reducción de empleos derivada del final de la temporada alta de consumo

reducción de empleos derivada del final de la temporada alta de consumo Transporte y logística: a causa de una menor actividad en cadenas de suministro

a causa de una menor actividad en cadenas de suministro Servicios empresariales: aplicaron ajustes en contratación administrativa

En contraste, algunos sectores como salud y servicios educativos mantuvieron un crecimiento moderado en el número de trabajadores.



Los economistas señalan que estas diferencias reflejan los cambios en la demanda de consumidores y empresas.



“El mercado laboral sigue siendo relativamente sólido, pero estamos viendo ajustes en sectores sensibles al gasto”, afirmó el economista Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon.

¿Qué significa el aumento del desempleo en EE.UU.?

El incremento del desempleo al 4.4% tiene varias interpretaciones dentro del contexto económico actual: El nivel se mantiene relativamente bajo comparado con crisis anteriores. Sin embargo, también indica que el ritmo de contratación sigue desacelerando.



Entre las posibles implicaciones de este resultado destacan:

Mayor competencia entre trabajadores por nuevos empleos

Posible desaceleración en el crecimiento salarial

Ajustes en decisiones de contratación por parte de empresas

“El aumento del desempleo suele reflejar una economía que se está enfriando gradualmente”, explicó Diane Swonk, economista jefe de KPMG, citado por Reuters.



Para millones de trabajadores, esto significa que las personas que han perdido sus empleos enfrentarán un mercado laboral más competitivo durante los próximos meses.

Impacto potencial en los salarios de los trabajadores

Uno de los efectos más importantes del enfriamiento laboral suele verse en los salarios. Cuando el mercado laboral se desacelera, las empresas tienden a moderar los aumentos salariales o reducir el ritmo de contratación.



“Las empresas están siendo más cautelosas con sus planes de contratación”, señaló el economista Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. El dato podría significar menor crecimiento de ingresos en comparación con años recientes para muchas familias en todo el país.



De acuerdo con el Departamento de Trabajo, el crecimiento salarial promedio se mantiene positivo, aunque también ya muestra algunas señales de desaceleración y se percibe particularmente en sectores con alta rotación laboral, como comercio, servicios y transporte.

Por qué el reporte de desempleo es clave para la Reserva Federal

El informe de empleo es uno de los indicadores más importantes para la Reserva Federal (Fed) al momento de definir su política monetaria. El banco central consulta datos como empleo, inflación y crecimiento económico para decidir si mueve las tasas de interés.



Cuando el mercado laboral se enfría, como ocurrió en este último mes, las autoridades monetarias suelen tener más margen para reducir presiones inflacionarias.



Entre los factores que analiza la Fed se encuentran:

Evolución del desempleo

Crecimiento salarial

Número de empleos creados o perdidos

Participación laboral

“Los datos del mercado laboral son fundamentales para evaluar la fortaleza de la economía”, sostuvo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en declaraciones recientes sobre la evolución económica.



Dependiendo de la evolución de estos indicadores en los próximos meses, la Fed podría reconsiderar su política de tasas.

¿Qué significa esto para la economía en los próximos meses?

Aunque la pérdida de empleos es un dato importante, los economistas también analizan tendencias de varios meses para identificar un patrón más concreto. Un solo reporte negativo no necesariamente indica una recesión, pero sí puede indicar una advertencia.



Entre los factores que influirán en la economía durante el resto del año destacan:

Evolución del consumo de los hogares

Inflación y precios de bienes y servicios

Decisiones de política monetaria

Confianza empresarial

Si el empleo continúa debilitándose en los próximos meses, podría afectar el crecimiento económico y el gasto de los consumidores. En cambio, si el mercado laboral se estabiliza, la economía podría mantener un crecimiento moderado.

