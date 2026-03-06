La población cambia en el norte del estado Nueva York: ciudades crecen, zonas rurales se vacían y aumenta la diversidad

¿Has sentido que el supermercado de tu barrio está más lleno, o más vacío, que hace algunos años? Quizás también hayas notado cambios en las calles de tu ciudad, en las escuelas o en el tipo de vecinos que viven en tu comunidad. Esas percepciones cotidianas reflejan transformaciones demográficas reales que están ocurriendo en varias regiones del estado de Nueva York.

Un nuevo análisis realizado por The Times Union, basado en los datos más recientes de la American Community Survey, correspondientes al periodo 2020-2024, muestra cómo está cambiando la población en 10 condados del Capital Region y el Hudson Valley. El estudio también revisó información de 161 ciudades y pueblos en los condados de Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Ulster, Warren y Washington.

Los resultados revelan un patrón claro: mientras algunos centros urbanos mantienen o aumentan su población, muchas comunidades rurales están perdiendo residentes. Al mismo tiempo, la diversidad étnica continúa creciendo, especialmente en ciudades y áreas cercanas a grandes empleadores o corredores económicos.

Albany lidera la región con más de 100,000 residentes

La ciudad de Albany sigue siendo el núcleo demográfico más importante de la región. Con una población que supera los 100,000 habitantes, es la única ciudad en estos 10 condados que alcanza esa cifra.

Para las autoridades locales, cruzar ese umbral no es solo simbólico. Mark Castiglione, director ejecutivo de la Capital District Regional Planning Commission, explicó que superar los 100,000 residentes permite que la ciudad califique para ciertos programas federales de financiamiento, incluidos subsidios de vivienda y recursos para servicios sociales.

En segundo lugar aparece el pueblo de Colonie, también en el condado de Albany, con cerca de 86,000 habitantes. Su ubicación estratégica, entre Albany, Troy y Schenectady, lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mudarse fuera de la ciudad sin alejarse de los centros laborales.

“Muchas personas que dejan el núcleo urbano buscan comunidades suburbanas cercanas a los principales empleadores, y Colonie suele ser uno de los primeros lugares que consideran”, explicó Castiglione.

Después de Albany y Colonie, otras comunidades concentran una parte importante de la población regional.

La ciudad de Schenectady ocupa el tercer lugar con aproximadamente 69,000 residentes, seguida por la ciudad de Troy, en el condado de Rensselaer, que supera los 50,000 habitantes.

Más al sur, en el Hudson Valley, el pueblo de Poughkeepsie, en el condado de Dutchess, tiene más de 45,000 personas.

Después de estas 5 comunidades, la diferencia se vuelve notable: ninguna otra ciudad o pueblo en los 10 condados supera los 40,000 habitantes.

Este contraste muestra cómo la población tiende a concentrarse en determinados centros urbanos o suburbanos, mientras muchas localidades pequeñas permanecen con cifras mucho más reducidas.

En el extremo opuesto del espectro demográfico se encuentran comunidades diminutas donde prácticamente todos los residentes se conocen entre sí.

El pueblo de Hardenburgh, en el condado de Ulster, tiene apenas 153 habitantes, lo que lo convierte en la municipalidad más pequeña de la región.

Le sigue el pueblo de Halcott, en el condado de Greene, con solo 337 residentes.

Este tipo de localidades reflejan una realidad frecuente en zonas rurales del estado: poblaciones pequeñas, envejecidas y, en muchos casos, en disminución.

Las zonas rurales del norte del estado se encuentran un tanto abandonadas.

Una región cada vez más diversa

Aunque la mayoría de los residentes en la región siguen siendo blancos, la diversidad racial y étnica ha crecido de forma constante durante las últimas décadas, especialmente en las ciudades.

De hecho, solo 2 municipios tienen actualmente menos del 50% de población blanca: la ciudad de Poughkeepsie, donde alrededor del 33% de los residentes se identifican como blancos, y la ciudad de Schenectady, con aproximadamente 47%.

Albany ocupa el tercer lugar con menor proporción de residentes blancos, representando cerca de la mitad de su población.

Para Bill Hammond, investigador senior del Empire Center, este cambio refleja transformaciones sociales que han ocurrido gradualmente durante décadas.

Hammond, quien asistió a Albany High School en los años 70, señaló que el alumnado de la escuela es hoy mucho más diverso que cuando él era estudiante. “Las escuelas son un buen reflejo de cómo está cambiando la demografía”, explicó.

El análisis también identificó concentraciones significativas de residentes asiáticos en varias localidades específicas.

5 municipios destacan por tener proporciones particularmente altas:

* Guilderland (condado de Albany): 12 %

* Niskayuna (condado de Schenectady): 11 %

* Colonie (condado de Albany): 11 %

* Rensselaer (condado de Rensselaer): 10 %

* Hudson (condado de Columbia): 10 %

Según Castiglione, estas comunidades comparten ciertas características: suelen tener valores inmobiliarios más altos, niveles educativos elevados y cercanía a grandes empleadores.

Empresas como General Electric y Regeneron atraen talento internacional altamente calificado, lo que contribuye a la presencia de profesionales inmigrantes y sus familias en estas áreas.

Los hogares asiáticos en estas comunidades también presentan, en promedio, niveles de ingreso y educación superiores, lo que influye en los patrones de asentamiento.

Otro cambio demográfico importante se observa en la población hispana o latina, que representa una proporción creciente en varios municipios, especialmente en el Hudson Valley.

La ciudad de Poughkeepsie lidera la región con más del 27% de sus residentes identificados como hispanos o latinos.

Le siguen los pueblos de Plattekill y Wawarsing, ambos en el condado de Ulster, donde cerca de una cuarta parte de la población pertenece a esta comunidad.

La proximidad con la ciudad de Nueva York juega un papel importante en este fenómeno.

“Nueva York es uno de los principales puntos de entrada para inmigrantes internacionales en Estados Unidos, y la comunidad hispana representa una parte significativa de ese flujo”, explicó Castiglione.

A medida que las familias inmigrantes se establecen económicamente y forman hogares, muchas deciden mudarse fuera de la ciudad hacia áreas cercanas, como el Hudson Valley.

La población afroamericana también representa una proporción significativa en varias ciudades.

En Poughkeepsie, alrededor del 30% de los residentes se identifican como negros, mientras que en Albany aproximadamente uno de cada 4 habitantes pertenece a esta comunidad.

Estos patrones demográficos tienen raíces históricas profundas.

El legado de la segregación residencial

Durante la década de 1930, agencias federales crearon mapas que clasificaban los barrios según su nivel de riesgo para otorgar préstamos hipotecarios.

En esos mapas, los vecindarios marcados en rojo, muchos de ellos habitados por comunidades negras, inmigrantes o de bajos ingresos, eran considerados áreas de alto riesgo.

Esta práctica, conocida como redlining, dificultó durante décadas el acceso a créditos y la compra de viviendas para miles de familias.

Aunque el redlining fue prohibido en 1968, sus efectos continúan influyendo en la distribución de riqueza, vivienda y población en muchas ciudades estadounidenses.

Castiglione señala que esa historia ayuda a explicar por qué ciertos patrones de segregación residencial aún persisten.

Más pueblos pierden población

El análisis comparó los nuevos datos de 2024 con estimaciones de 2019 y encontró que 78 de los 161 municipios de la región han perdido población en los últimos años.

Las comunidades rurales son las más afectadas.

“Nuestra región está perdiendo población y viviendas en las áreas rurales”, explicó Castiglione.

Además, por primera vez en décadas, los 4 condados principales del Capital Region (Albany, Rensselaer, Saratoga y Schenectady) registran más muertes que nacimientos, un fenómeno conocido como declive natural de la población.

Esta tendencia refleja un cambio demográfico más amplio que también se observa a nivel nacional: poblaciones que envejecen, tasas de natalidad más bajas y migración hacia áreas urbanas o suburbanas.

A pesar de estas tendencias, la inmigración internacional sigue siendo un factor fundamental para sostener el crecimiento poblacional.

Según Castiglione, gran parte del aumento demográfico reciente en la región se debe a inmigrantes que llegan a EE.UU. y eventualmente se establecen fuera de grandes ciudades como Nueva York.

A medida que estas comunidades crecen y se integran económicamente, continúan transformando el perfil demográfico de las ciudades y pueblos del estado.

Pero detrás de esas pequeñas señales hay tendencias demográficas que están redefiniendo el futuro de la región.

