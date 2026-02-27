Éxodo histórico: EE.UU. registra más salidas que llegadas por primera vez desde la Gran Depresión

Por primera vez en casi 90 años, desde la era de la Gran Depresión, Estados Unidos registra más personas saliendo del país que llegando. El giro marca un hito demográfico y económico que enciende alarmas en Washington y redefine el debate sobre inmigración, crecimiento y competitividad global.

De acuerdo con un análisis realizado por Brookings Institution, en 2025 el país experimentó una migración neta negativa de aproximadamente 150,000 personas. Es decir, más individuos abandonaron territorio estadounidense de los que ingresaron legal o irregularmente. La tendencia podría intensificarse en 2026, según proyecciones del mismo centro de estudios.

Para reforzar dicho dato, un análisis compartido en el podcast de The Wall Street Journal, basado en datos de 15 países, reveló que al menos 180,000 ciudadanos estadounidenses se mudaron al extranjero el año pasado. La cifra global probablemente sea mayor, ya que no todos los países reportan estadísticas completas en tiempo real.

Seguridad, costo de vida y calidad de vida

Las razones detrás del éxodo son múltiples. Teletrabajadores, jubilados y familias jóvenes aseguran que sus ingresos rinden más fuera de los 50 estados. En varias ciudades europeas y latinoamericanas, el costo de vivienda, salud y educación puede resultar significativamente menor que en grandes áreas metropolitanas de EE.UU.

La seguridad también pesa. Algunos padres citan la violencia armada y los simulacros de tiroteos en escuelas como factores determinantes para irse. Para muchos, la posibilidad de criar hijos en entornos con menor riesgo percibido resulta decisiva.

El fenómeno es visible en Europa. El número de estadounidenses que viven en España, Países Bajos y República Checa se ha duplicado en la última década. En Irlanda, el número de ciudadanos de EE.UU. que se mudaron en 2025 duplicó el del año anterior. Alemania recibió más estadounidenses de los que se trasladaron en sentido contrario, mientras que en Portugal la población estadounidense creció un 500% desde la pandemia, con un aumento adicional del 36% solo en 2024.

Este cambio coincide con un endurecimiento drástico de la política migratoria interna. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha priorizado deportaciones masivas y una expansión acelerada de las capacidades de control migratorio.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en 2025 se registraron 2,875 millones de deportaciones, incluyendo las llamadas “autodeportaciones”. Paralelamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió operaciones y objetivos diarios de arrestos.

Las facilidades del home office ha hecho que varios decidan asentarse en otros países donde la vida es más segura, tranquila y asequible. (Foto: Shutterstock)

Impacto económico: consumo y crecimiento en juego

Más allá del debate político, el impacto económico comienza a medirse. La migración neta negativa redujo el gasto de consumo en aproximadamente $50,000 millones de dólares en 2025, afectando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Expertos advierten que un enfoque centrado exclusivamente en la disuasión puede generar consecuencias no deseadas. Redadas en fábricas y granjas han dejado vacantes difíciles de cubrir. Universidades enfrentan obstáculos para atraer estudiantes internacionales, y hospitales reportan dificultades para contratar enfermeros y personal especializado.

El contraste con años recientes es marcado. Durante la administración de Joe Biden, el gobierno enfrentó uno de los mayores desplazamientos en el hemisferio occidental. Aunque hubo críticas por la gestión inicial, se implementaron programas de permisos temporales y vías legales que, según datos oficiales, redujeron los encuentros en la frontera en más de 80% hacia finales de 2024.

El principio era claro: ofrecer rutas legales reducía incentivos para cruces irregulares y debilitaba a redes de tráfico de personas. Ese enfoque mixto (vías legales combinadas con consecuencias para cruces ilegales) generó un equilibrio temporal que ahora ha sido reemplazado por una política más restrictiva.

Debate en el Congreso y futuro incierto

En el Capitolio, crece la presión bipartidista para modernizar el sistema migratorio. Propuestas como el Keep STEM Talent Act buscan retener estudiantes internacionales altamente calificados tras su graduación. Por su parte, el DIGNITY Act plantea una vía hacia la regularización para ciertos inmigrantes indocumentados y ya suma más de 30 copatrocinadores.

Los legisladores reconocen que el sistema actual no responde a las necesidades económicas ni humanitarias del país. Sectores empresariales advierten que cerrar las puertas legales genera demanda acumulada que podría desencadenar futuras crisis migratorias.

Mientras tanto, la salida de ciudadanos estadounidenses agrega una nueva dimensión al fenómeno. Históricamente, EE.UU. ha sido un imán para migrantes globales. Que ahora más personas decidan marcharse que llegar evoca comparaciones con la década de 1930, cuando la crisis económica mundial alteró profundamente los flujos poblacionales.

Analistas señalan que la movilidad global ha cambiado. El home office permite a profesionales mantener empleos en empresas estadounidenses mientras residen en Berlín, Lisboa o Madrid. Los jubilados buscan sistemas de salud accesibles y climas más benignos. Familias jóvenes priorizan estabilidad, educación y seguridad.

Si la tendencia de migración neta negativa se consolida, los expertos apuntan que EE.UU. podría enfrentar efectos a largo plazo en su mercado laboral, su base tributaria y su influencia global. La historia demuestra que la fortaleza económica del país ha estado íntimamente ligada a su capacidad de atraer y retener talento.

Hoy, por primera vez en generaciones, el país observa cómo parte de ese talento decide construir su futuro en otro lugar.

