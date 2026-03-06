Qué escucha una persona con tinnitus: ¿tiene cura?

Para quienes nunca lo han experimentado, resulta difícil imaginar lo que significa vivir con tinnitus, una condición auditiva que provoca la percepción constante o intermitente de sonidos que no provienen del entorno.

Las personas que la padecen suelen describirlo como un ruido persistente que nadie más puede escuchar, sin embargo, para ellos mismos resulta complicado explicarlo.

De acuerdo con el American Tinnitus Association, el tinnitus afecta a millones de personas en todo el mundo y es considerado una de las percepciones auditivas “fantasma” más comunes. Aunque en muchos casos no representa un peligro grave para la salud, puede afectar la calidad de vida cuando el sonido es constante o intenso.

Qué tipo de sonido escucha una persona con tinnitus

El tinnitus no se manifiesta igual en todos los casos. Sin embargo, muchas personas coinciden en describir ruidos agudos o repetitivos que parecen provenir del interior del oído o de la cabeza, apunta Science Alert.

Entre los sonidos más frecuentes que reportan quienes lo padecen están:

Un zumbido constante , parecido al de un transformador eléctrico.

, parecido al de un transformador eléctrico. Un silbido agudo , similar al sonido de una tetera cuando hierve.

, similar al sonido de una tetera cuando hierve. Un pitido fino , como el que queda en el oído después de escuchar música muy fuerte.

, como el que queda en el oído después de escuchar música muy fuerte. Chasquidos o pulsaciones que aparecen de forma intermitente.

Para algunas personas el sonido está presente todo el tiempo, mientras que otras lo perciben en momentos específicos, especialmente cuando el ambiente está en silencio. Esto ocurre porque la ausencia de ruido externo hace que el cerebro perciba con mayor claridad ese sonido interno.

Aunque el tinnitus ha sido estudiado durante décadas, todavía no existe una única explicación concreta. Investigaciones señalan que el problema puede estar relacionado con alteraciones en la forma en que el cerebro procesa las señales auditivas.

El tinnitus puede manifestarse como un zumbido constante y perturbador, parecido a un transformador eléctrico, un silbido o hasta chasquidos. Crédito: Andrey_Popov | Shutterstock

¿Tiene cura el tinnitus?

Hasta ahora no existe una cura definitiva para el tinnitus. Sin embargo, eso no significa que la condición no pueda tratarse o controlarse.

Los especialistas suelen enfocarse en reducir el impacto del sonido en la vida diaria. Dependiendo del caso, se pueden recomendar diferentes estrategias:

Terapias de sonido que utilizan ruido blanco para enmascarar el zumbido

Audífonos en personas con pérdida auditiva

Terapia cognitivo-conductual para disminuir la ansiedad asociada

Técnicas de relajación y control del estrés

Muchas personas logran adaptarse con el tiempo, ya que el cerebro puede aprender a ignorar el sonido y dejar de prestarle atención constante.

