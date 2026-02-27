El tipo de magnesio que debes tomar para prevenir el Alzheimer: estudio

Una nueva investigación médica identificó cuál es el tipo de magnesio que debes tomar para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Según el estudio, consumir el mineral como suplemento puede proteger la memoria y apoyar el funcionamiento cognitivo.

Se trata del treonato de magnesio, el cual está diseñado para atravesar con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, que es el filtro natural que protege al cerebro de sustancias externas. Esta característica permite que el mineral llegue de forma más directa al sistema nervioso central.

La investigación, publicada en bases científicas como PubMed y evaluado con herramientas del National Institutes of Health, analizó durante seis semanas a adultos jóvenes con problemas de sueño, estrés y fatiga mental. Los resultados mostraron mejoras medibles en la memoria, la velocidad de procesamiento y otros indicadores clave del rendimiento cerebral.

Beneficios comprobados del treonato de magnesio

A diferencia de otras formas comunes de magnesio, como el citrato o glicinato, utilizadas principalmente para músculos o digestión, el treonato actúa directamente sobre las neuronas.

Su función principal es ayudar a fortalecer las conexiones neuronales, conocidas como sinapsis, que son esenciales para el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones.

Este proceso es clave porque el deterioro de estas conexiones está relacionado con el envejecimiento cerebral y enfermedades como el Alzheimer.

Durante el ensayo, los participantes que tomaron 2 gramos diarios de treonato de magnesio mostraron mejoras en varias funciones cognitivas importantes, especialmente:

Memoria de trabajo

Memoria episódica

Velocidad de reacción

Capacidad de atención

Uno de los hallazgos más relevantes fue la reducción estimada de hasta 7.5 años en la edad cognitiva cerebral. Este indicador mide qué tan joven o envejecido funciona el cerebro en comparación con la edad real de la persona.

Además, los participantes respondieron más rápido a estímulos mentales, lo que refleja una mejora en la eficiencia del procesamiento cerebral.

El treonato de magnesio ayuda principalmente a fortalecer las conexiones neuronales, que son esenciales para el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Crédito: Photo Nature Travel | Shutterstock

El estudio también encontró beneficios en el equilibrio fisiológico del cuerpo. Aunque la duración del sueño no cambió de forma significativa, sí se observaron señales positivas relacionadas con el sistema nervioso. Entre los principales efectos se identificaron:

Reducción de la frecuencia cardíaca en reposo

Mejor regulación del sistema nervioso autónomo

Mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, asociada a menor estrés

Estos cambios indican una mejor capacidad del organismo para adaptarse al estrés, un factor que influye directamente en el riesgo de deterioro cognitivo. Además, muchos participantes reportaron sentirse más descansados y con mayor claridad mental.

Los investigadores concluyeron que el treonato de magnesio puede contribuir a mejorar la memoria, la función cerebral y algunos marcadores relacionados con el envejecimiento cognitivo. Estos beneficios podrían ayudar a reducir el riesgo de deterioro mental con el paso de los años.

Sin embargo, los especialistas advierten que ningún suplemento sustituye hábitos fundamentales para la salud cerebral. Dormir bien, mantener actividad física regular, controlar el estrés y seguir una dieta equilibrada siguen siendo pilares esenciales.

