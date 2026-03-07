A las tablas: Quentin Tarantino prepara una obra teatral

Quentin Tarantino no parece estar interesado en tomarse tiempo libre. El director que convirtió a “Pulp Fiction“ y “Kill Bill“ en piezas clave del cine contemporáneo, ahora tiene la mirada puesta en el escenario. Su próximo proyecto creativo no estará pensado para una sala de cine, sino para las tablas.

Según confirmó la revista “Variety”, el realizador volverá a dirigir con un formato distinto al que lo hizo famoso. Esta vez se trata de una obra teatral original escrita por él mismo, que aspira a estrenarse en el West End de Londres.

La noticia llega después de que Tarantino decidiera no ponerse al frente de “Las aventuras de Cliff Booth” y descartara el proyecto “El crítico de cine”. En lugar de esas producciones cinematográficas, el director optó por explorar un territorio nuevo dentro de su carrera.

Una comedia teatral con espíritu clásico

El diario británico “Daily Mail”, que adelantó la información, describe el texto como una “farsa británica a la antigua usanza”. La obra estaría inspirada en el estilo de comedias físicas como “Noises Off”, famosa por su ritmo frenético y situaciones caóticas en escena.

La intención de Tarantino sería reunir a un grupo de actores que se muevan dentro de ese registro cómico. Según una fuente del sector citada por el mismo medio, el estreno podría producirse el próximo otoño si el proyecto avanza según lo previsto.

El propio director ya había dado pistas meses atrás. En agosto, durante su participación en un podcast, reveló que había terminado de escribir la obra y que pensaba dedicarle tiempo de lleno. En ese momento explicó que planeaba trabajar en ella “entre año y medio y dos años” antes de llevarla al escenario.

Quentin Tarantino se reinventa. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sobre el reparto, el “Daily Mail” aseguró que el montaje podría contar con algunas estrellas de Hollywood. Sin embargo, la revista “Variety” señaló que también existe la posibilidad de que el elenco combine intérpretes emergentes con rostros conocidos.

Un momento activo para el cineasta

Mientras avanza con su incursión teatral, Tarantino también ha estado involucrado en otros proyectos recientes. El director, que actualmente vive en Israel junto a su esposa Daniella Pick, apareció frente a la cámara en la película “Only What We Carry”.

El filme fue dirigido por el realizador independiente galés, Jamie Adams, y se rodó en Deauville. En la producción también participaron Charlotte Gainsbourg, Simon Pegg, Sofia Boutella, Liam Hellmann y Lizzy McAlpine.

Adams habló con entusiasmo sobre la experiencia de trabajar con Tarantino como actor: “Era un actor con un talento natural”, afirmó el director, quien añadió que el cineasta disfruta profundamente del trabajo interpretativo. “Le encantan los actores. Le encanta la historia del cine. Estar en Francia haciendo algo que se inspiraba en Rohmer le emocionaba”, aseguró.

En medio de esta actividad creativa, el nombre del director también apareció en titulares por motivos menos agradables. A comienzos de esta semana circularon noticias falsas que afirmaban que había muerto en un ataque con misiles en Israel. Una fuente cercana desmintió rápidamente la información y confirmó que él y su familia se encontraban sanos y salvos.

Mientras tanto, el universo de Tarantino sigue extendiéndose en la pantalla. El guion que escribió para “Las aventuras de Cliff Booth” será llevado al cine por David Fincher y la película llegará a “Netflix” a finales de este año.

Sigue leyendo:

Revelaron la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’

George Clooney confronta a Quentin Tarantino: “No disfruto viendo a la gente ser cruel”

Quentin Tarantino dice que ‘Toy Story 3’ es una de las mejores películas del siglo XXI