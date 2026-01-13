George Clooney confronta a Quentin Tarantino: “No disfruto viendo a la gente ser cruel”

El actor George Clooney confrontó al director de cine Quentin Tarantino por sus fuertes declaraciones en contra del trabajo de los actores Paul Dano, Matthew Lillard y Owen Wilson.

Clooney aseguró que sería un honor trabajar con estos colegas al aceptar su premio al mejor actor por “Jay Kelly” en los Premios Movies for Grownups de la AARP el sábado. “Por cierto, Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard, sería un honor para mí trabajar con esos actores. Un honor”, ​​dijo Clooney

El famoso actor aseguró que su más reciente película ‘Jay Kelly’ fue “creada por gente que ama a los actores; eso es importante. Gente que conozco de toda la vida… de hecho, la mayoría son actores. Siento una gran afinidad [por ellos] y no disfruto viendo a la gente ser cruel”.

El actor concluyó su punto refiriéndose al clima de crueldad que existe actualmente. “Vivimos en una época de crueldad. No tenemos por qué agravarla”, dijo el actor.

En diciembre de 2025 el director de ‘Pulp Fiction’ arremetió contra Dano, Wilson y Lillard. Durante su participación en “The Bret Easton Ellis Podcast” calificó a Dano de “weak sauce” (flojo), y añadió: “Es un tipo muy débil, muy débil y poco interesante”.

Aunque dijo que “Midnight in Paris” es una de sus películas favoritas del siglo pasado, reconoció que no soporta a su protagonista Owen Wilson. “Curiosamente, no soporto a Owen Wilson. Es decir, no lo soporto”, dijo el director.

En el pasado Tarantino y Clooney han tenido tensos comentarios el uno del otro. En 2023 Tarantino aseguró que no veía a Clooney como una estrella de Hollywood a diferencia de otros actores como Tom Cruise, Brad Pitt y Margot Robbie.

“Hace mucho que no creo que George Clooney atraiga al público. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un éxito en este milenio?”, declaró Tarantino a Deadline en ese entonces.

A George Clooney no le gustó nada el comentario de Tarantino sobre su carrera y se refirió al respecto en una entrevista a GQ en agosto de 2024.

“Quentin dijo algunas mier**s sobre mí recientemente, así que me irrita un poco”, dijo el actor. “Hizo una entrevista en la que nombraba estrellas de cine, y hablaba de [Brad Pitt], y de alguien más, y entonces este tipo le dice: ‘¿Y qué hay de George?’ Él va y dice: ‘No es una estrella de cine’. Y luego, literalmente, dijo algo como: ‘Dime una película desde el milenio’. Y yo pensaba: ‘¿Desde el milenio? Esa es prácticamente toda mi carrera’. Así que ahora estoy como: bueno, hombre, vete a la mie**a. No me importa meterme con él. Él se metió conmigo”, añadió Clooney.

Sigue leyendo:

Matthew Lillard tras las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

George Clooney dice que ya no besará chicas en las películas: “Tuve una conversación con mi esposa”

George Clooney se siente afortunado con su trabajo y familia: los detalles