Revelaron la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’

Las autoridades determinaron la causa de la muerte del actor Peter Greene quien fue encontrado muerto en su departamento en Nueva York el 12 de diciembre de 2025.

La oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York informó que el actor falleció por una herida de bala en la axila izquierda que afectó la arteria braquial y determinó que la muerte fue un “accidente”, según informó Page Six.

De acuerdo con TMZ, el actor pudo haberse disparado a sí mismo por error, lesionando la arteria que suministra sangre a todo el cuerpo. Greene fue declarado muerto en su apartamento en Clinton Street alrededor de las 3:25 p.m. En ese momento la policía dijo a The Post que no se sospechaba de algún crimen.

Gregg Edwards, representante de Greene, informó que las autoridades acudieron a la residencia de Greene luego de que se reportara que hubo música sonando continuamente durante 24 horas en el departamento del actor.

Edwards y Greene tuvieron una gran amistad durante décadas. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter. Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”, declaró Edwards a NBC.

“Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme”, compartió Edwards. “Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”, dijo Edwards a The Post.

Greene nació en Montclair, Nueva Jersey, el 8 de octubre de 1965. Comenzó a actuar a los 20 años mientras vivía en la ciudad de Nueva York. Su papel más destacado fue el del antagonista en la exitosa película ‘Pulp Fiction’, la cinta de Quentin Tarantino protagonizada por John Travolta y Uma Truman.

Greene tuvo actuaciones destacadas en otras películas como Kiss & Tell (1997), The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999) y Training Day (2001), en esta última actuó junto a Denzel Washington y Ethan Hawke .

