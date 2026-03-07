Adamari López reconoce que es una persona rencorosa

Adamari López, conductora puertorriqueña de televisión, habló de cómo el rencor es un aspecto que le gustaría mejorar en su vida, pues reconoce que es algo que le ha hecho daño en su vida.

En una entrevista con Maity Interiano, la presentadora del programa Desiguales dijo: “A veces yo siento que soy un poco rencorosa de hechos con personas que han sido importantes y significativas en mi vida y de las que jamás esperé que ocurrieran esas cosas”.

Con el paso del tiempo, la famosa ha entendido que esto no es algo que esté bien y que no quisiera que repitiera su hija.

“No me gustaría que eso sea lo que ella [su hija] heredara de mí. No pienso que una persona debe vivir con rencor ni con coraje… Te atrasa en el crecimiento”, indicó.

Adamari López habla de cómo sobrelleva el rencor

La celebridad señaló que le cuesta mucho superar cuando alguien le hace daño. “Reconociendo que soy rencorosa, si tú me dices algo que me hiera, no se me va a olvidar”, afirmó.

La también actriz explicó algunos métodos que usa para evitar ser muy fuerte cuando se molesta con alguien. “Yo suelo mucho escribir cuando tengo mucho coraje. Escribo para desahogarme y cuando voy a hablar con alguien, repaso lo que he leído y tacho cosas que sé que pueden herir o lastimar”, dijo.

En todo este proceso, ha entendido el poder que tienen las palabras y como por esa razón intenta usarlas de la mejor manera. “Una vez que tú dices cosas, es muy difícil echar para atrás… trato de no hacer lo mismo a otra persona, no vaya a ser que sea rencorosa como yo y después no haya vuelta atrás”, agregó.

