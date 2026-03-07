Checo Pérez partirá lejos con Cadillac tras difícil clasificación en GP de Australia

Checo Pérez comenzará en el puesto número 18 en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, tras una difícil clasificación con Cadillac.

Después de la clasificación, el piloto mexicano agradeció al equipo de trabajo, pero asegurando que aún queda mucho trabajo por hacer.

“Bien hecho chicos, quiero decir, ha sido un inicio muy complicado, con muchos problemas, pero estamos llegando. Ahora necesitamos realmente, realmente encontrar el ritmo”, dijo Pérez.

Checo Pérez se complicó durante la tercera sesión libre cuando no pudo dar vueltas, aunque tiene fe en que pueda tener un mejor desempeño este domingo en la carrera.

Q: Hey Checo. I know you want bigger results, but consider this your first quali back after a year and it's a big one for the team as well. Are you happy with the job the team did to get to where you got to?



Checo Perez: Yeah, it's been a very tricky weekend up to qualifying.… pic.twitter.com/fhc6tiYWPN — Lucho Yoma (@LucianoYoma) March 7, 2026

“No hemos podido dar ninguna vuelta, hemos tenido muchos problemas. Así que sí, estoy muy contento con el trabajo operativo que ha hecho el equipo. Además, han hecho un trabajo tremendo. Así que sí, espero de verdad que mañana podamos hacer un buen trabajo”, declaró para F1.

El piloto mexicano detalló que habían tenido problemas con “las bombas de gasolina, reglajes, posición del asiento, todo”.

Sergio fue eliminado en la Q1 con un crono de 1:22.605 y saldrá por delante de su compañero Valtteri Bottas

George Rusell de Mercedes se lleva la clasificación en GP de Australia

El piloto inglés, George Russell, ganó la pole position en el circuito de Australia -el primer Gran Premio de 2026- con un tiempo de 1:18.518, completando la primera línea de salida su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, que se clasificó a 293 milésimas del británico.

El francés Isack Hadjar, uno de los grandes protagonistas de la jornada, saldrá mañana al trazado de Albert Park en la tercera posición con su Red Bull tras calificar a 785 milésimas de Russell.

El vigente campeón del mundo, el inglés Lando Norris (McLaren), terminó sexto a casi un segundo de su compatriota (+957) aún con las secuelas por el incidente del ventilador del monoplaza de Antonelli, que afectó a su rueda delantera izquierda en la Q3.

El también británico Lewis Hamilton (Ferrari) saldrá séptimo de la parrilla (+960), por delante del neozelandés Liam Lawson (+1.476).

Sigue leyendo:

Dillon Brooks, estrella de los Phoenix Suns, arrestado por presunta conducción bajo efectos del alcohol

UEFA sanciona al Real Madrid por racismo y cierra parcialmente el Santiago Bernabéu