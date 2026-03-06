UEFA sanciona al Real Madrid por racismo y cierra parcialmente el Santiago Bernabéu

La UEFA anunció la sanción de un partido de clausura de un sector del Santiago Bernabéu y otra económica al Real Madrid por “comportamiento racista de su afición” en el partido ante el Benfica.

Dicha clausura, que afecta al fondo de la tribuna sur, queda suspendida, es decir, se cumplirá en caso de reincidencia. Es un procedimiento habitual en las sanciones UEFA.

El comunicado dice lo siguiente. “Se multa al Real Madrid C.F. con 15.000 € y se ordena el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 localidades adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de su afición”.

Aunque luego aclara que no se cumplirá ante el City, sino en caso de que se reincida con este tipo de comportamientos en su competiciones: “Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión”.

✅ RESMI : Real Madrid mengumumkan hukuman larangan SEUMUR HIDUP masuk Bernabeu kepada suporter yang tertangkap kamera memberikan salam Nazi di laga semalam. ⛔



Real Madrid menegaskan bahwa klub mengutuk gesture semacam itu karena memicu kekerasan dan kebencian di olahraga serta… pic.twitter.com/2OiAIT9vdy — Extra Time Indonesia (@idextratime) February 26, 2026

Real Madrid condenó el gesto

El Real Madrid condenó públicamente lo ocurrido y reiteró su rechazo a cualquier conducta discriminatoria.

En un comunicado, el club señaló que rechaza “todo tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

A pesar de la rápida actuación del club para identificar al responsable, la UEFA decidió aplicar la sanción y recordó la importancia de reforzar los protocolos contra el racismo y la discriminación en los estadios.

Seguir leyendo:

Vitinha le cierra la puerta al Real Madrid: “Sería una estupidez”

Cinco socios del Benfica suspendidos por comportamiento racista ante el Real Madrid

Fiscalía española pidió un año de prisión para aficionado que insultó a Mbappé en Oviedo