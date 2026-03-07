El secreto de un chef para el arroz perfecto: solo 3 ingredientes y técnica Michelin

Si has probado varias formas de hacer el arroz sin que quede como de restaurante, debes probar la técnica paso a paso del chef con estrella Michelin, Jordi Cruz. El chef catalán revela el procedimiento exacto para un arroz perfecto, desde el lavado hasta el tiempo de cocción.

Aunque las últimas tendencias culinarias recomiendan agregar mantequilla, caldo de pollo y otros aditivos para dar sabor, Cruz demuestra que se puede lograr un resultado excepcional con solo tres ingredientes. Su método se basa en una técnica curada con tiempos cronometrados; su lema es: “precisión, orden y nada más”.

Este arroz es la base ideal para guarniciones, salteados o cualquier preparación que imagines.

Ingredientes

El arroz redondo perfecto según la técnica de Jordi Cruz: un grano suelto, brillante y con la cocción exacta para tus guarniciones.

500 gramos de arroz redondo

600 mililitros de agua

5 gramos de sal

Paso a paso para preparar el arroz perfecto

Lavado inicial: Parte de los 500 g de arroz redondo y lávalo a conciencia hasta que el agua salga lo más limpia posible. Este paso es fundamental para eliminar el exceso de almidón y obtener un grano suelto. Cocción inicial: Colócalo en una cazuela con los 600 ml de agua y los 5 g de sal. Mezcla bien para repartir la sal, tapa la olla y cocina durante 4 minutos a fuego fuerte. Fuego lento: Transcurridos los 4 minutos, baja el fuego al mínimo y mantén la cocción durante 10 minutos. Reposado: Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos más sin destapar la cazuela bajo ninguna circunstancia. Acabado: Solo al final del reposo, retira la tapa.

La técnica de Cruz garantiza un grano suelto, limpio y en su punto exacto, listo para brillar en tus platos. “Cuando el método es preciso, el resultado habla por sí solo”.

