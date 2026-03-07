La “Whitney Biennial” abre en NY con algunas entradas gratis

Nueva York nunca se queda corta cuando de arte se trata. Sin embargo, hay eventos que logran sobresalir, incluso, dentro de una ciudad llena de museos, galerías y exposiciones permanentes. La “Whitney Biennial” pertenece a ese grupo selecto.

La edición de 2026 de esta histórica muestra de arte contemporáneo abrirá sus puertas el 8 de marzo en el Museo Whitney de Arte Estadounidense. Pero esta no se trata de una entrega cualquiera. Con 82 ediciones acumuladas, la exposición es considerada una de las plataformas más influyentes para entender el presente del arte en Estados Unidos.

Este año, además, llega con una decisión que cambia la manera en que el público puede acercarse a la muestra. Por primera vez en su historia, cualquier visitante menor de 25 años podrá entrar gratis todos los días.

El director del museo, Scott Rothkopf, explicó la lógica detrás de la medida en un anuncio reciente: “Esta es una exposición que siempre está llena de talentos emergentes y nuevas ideas sobre el arte estadounidense”, afirmó. Y Y luego añadió: “Por eso, no se me ocurre mejor regalo para nuestro público más joven que una Bienal totalmente gratuita para todos los menores de veinticinco años”.

Una exposición guiada por sensaciones

La edición 2026 no apuesta por una gran tesis política única, algo que había marcado versiones anteriores de la muestra. En esta ocasión, los organizadores optaron por una aproximación más abierta.

La curaduría está a cargo de Marcela Guerrero y Drew Sawyer, quienes propusieron una exposición centrada en las relaciones que conectan distintos aspectos de la vida contemporánea.

Según el comunicado oficial, la muestra se enfoca en la relacionalidad, “incluyendo los parentescos entre especies, las relaciones familiares, los enredos geopolíticos, las afinidades tecnológicas, las mitologías compartidas y los apoyos infraestructurales”.

El recorrido promete ser variado. Instalaciones de gran escala, piezas sonoras con múltiples capas, performances y obras pensadas para la contemplación forman parte de la propuesta.

La intención no es que el visitante descifre un mensaje directo, sino que se permita experimentar sensaciones. Algunas piezas pueden resultar emotivas, otras divertidas y otras inquietantes.

Los temas que aparecen en la exposición van desde la tecnología y los sistemas de infraestructura, hasta la influencia global de Estados Unidos en otros territorios. También se incluyen trabajos vinculados con lugares como Okinawa, Afganistán, Puerto Rico y Vietnam.

Artistas de distintas generaciones

La lista de participantes reúne a 56 artistas, dúos y colectivos que representan diferentes disciplinas y trayectorias.

Entre los nombres más llamativos aparece Julio Torres, quien traslada al museo el humor surrealista que lo caracteriza. También participa Aziz Hazara con un proyecto que propone enviar a Estados Unidos restos de una antigua base aérea estadounidense en Kabul.

La fotógrafa Mao Ishikawa aporta imágenes tomadas en la década de 1970 que muestran a soldados negros destinados en Okinawa, mientras que Carmen de Monteflores, de 92 años, presenta pinturas figurativas con un estilo psicodélico.

Formas de visitar la muestra sin pagar

El acceso gratuito para menores de 25 años es una de las grandes novedades de esta edición. Los visitantes deberán reservar entradas con horario asignado, aunque estas no tienen costo.

El museo también mantiene otras iniciativas que facilitan el acceso. Todos los viernes por la noche abre sus puertas entre las 5 y las 10 con música de DJ, un bar emergente de Frenchette y vistas del atardecer desde la terraza.

Además, el segundo domingo de cada mes la entrada es gratuita para personas de cualquier edad. Este año, la jornada inaugural del 8 de marzo coincide justamente con ese día.

Un detalle que muchos visitantes agradecen es el acceso a las terrazas del museo. Desde allí se pueden observar lugares como Little Island, el río Hudson y el Meatpacking District, una panorámica que convierte la visita en algo más que un simple recorrido por salas de exposición.

La “Whitney Biennial” 2026 permanecerá abierta hasta el 23 de agosto y todo apunta a que será una de las ediciones más comentadas de los últimos años.

