Lesión de Cristiano Ronaldo sería más grave de lo que parece, según Al Nassr

Jorge Jesús, técnico de Al Nassr, afirmó que la lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que en principio parecía.

El astro portugués, de 41 años, salió cojeando de la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Fayha en la liga de Arabia Saudí el fin de semana pasado.

“En el último partido, Cristiano salió con una lesión muscular”, dijo Jesus a los periodistas. “Después de las pruebas a las que se sometió, quedó claro que es una lesión más grave de lo que esperábamos”.

Cristiano Ronaldo viajará a España para recuperarse

Ronaldo viajará a España para seguir su proceso de recuperación y estará con su fisioterapeuta personal para poder regresar al equipo lo más pronto posible.

“Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores que se lesionaron. Necesitará tratamiento de su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”.

CR7 podría perderse la doble fecha de partidos amistosos con Portugal, uno de ellos ante México en el renovado Estadio Azteca de Ciudad de México.

Luego el 1° de abril, Portugal enfrentará a Estados Unidos, ambos encuentros de preparación para el Mundial 2026.

Al Nassr sigue en la pelea por el título sin Cristiano Ronaldo

Cristiano ha marcado 21 goles en 22 partidos de liga esta temporada para Al Nassr. El equipo saudí está segundo en la tabla a un punto del Al Ahli, aunque con un partido menos disputado en la Liga de Arabia Saudí.

Este sábado juegan en casa ante el Neom Sports Club y buscarán retomar el liderato en la fecha 25.

Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, jugadores como Sadio Mané, Kingsley Coman y Joao Felix.

Cristiano Ronaldo espera estar listo y recuperarse para la Copa del Mundo, en un Mundial en el que Portugal luce como uno de los favoritos al título.

Sigue leyendo:

Neymar demandado por excocinera que lo acusa de trabajar turnos de 16 horas no pagadas

Valverde rescató al Real Madrid en el último suspiro ante el Celta de Vigo