Valverde rescató al Real Madrid en el último suspiro ante el Celta de Vigo

El Real Madrid sigue con vida en la carrera por el título, pero lo hace pidiendo la hora y agarrado a la épica. Este viernes, en una visita de alto riesgo a Balaídos, el conjunto merengue logró imponerse 1-2 al Celta de Vigo gracias a un zapatazo de Fede Valverde en el tiempo de descuento.

El disparo del “Halcón”, que impactó en Marcos Alonso para descolocar al guardameta local, evitó lo que parecía un tropiezo definitivo para las aspiraciones madrileñas. Sin embargo, el resultado no oculta la realidad de un equipo que, bajo el mando de Álvaro Arbeloa, atraviesa un bache futbolístico preocupante y que extraña más que nunca la potencia de Kylian Mbappé en el área rival.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético, con Thibaut Courtois salvando los muebles desde temprano ante los embates de Borja Iglesias.

Aunque Aurélien Tchouaméni adelantó a los blancos al minuto 11 tras un despiste celeste en un córner, el Celta de Claudio Giráldez no bajó los brazos y dio una lección de fútbol atrevido. Borja Iglesias puso justicia en el marcador al igualar el encuentro tras una gran jugada colectiva, dejando en evidencia las costuras de una defensa madridista que sufrió durante gran parte del choque.

El Madrid, mermado por hasta diez bajas sensibles, se vio superado por un rival que incluso pudo llevarse la victoria si el remate de Iago Aspas en el minuto 83 no se hubiera estrellado caprichosamente en el poste.

Con esta victoria agónica, el Real Madrid logra dormir a solo un punto del FC Barcelona, manteniendo la presión en la parte alta de la tabla antes de encarar sus compromisos decisivos en la Champions League frente al Manchester City.

