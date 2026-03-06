Neymar demandado por excocinera que lo acusa de trabajar turnos de 16 horas no pagadas

Una demanda judicial presentada por la ex cocinera de Neymar pone bajo la lupa las condiciones laborales en la residencia del futbolista en Mangaratiba, en Río de Janeiro y abre una polémica en el año del Mundial.

La mujer afirmó haber sufrido graves lesiones físicas tras jornadas que, según ella, superaban las 16 horas diarias, incluyendo labores para más de 150 personas en algunos eventos.

La demanda, tramitada en el Tribunal Regional de Trabajo de la 1ª Región, reclama a Neymar y a la empresa de terceros que gestionaba su contratación el pago de casi 50 mil dólares.

La cifra engloba indemnización por despido, pago de horas extras, daños morales y cobertura de gastos médicos, así como el mantenimiento por las secuelas de salud que habría sufrido.

Largas jornadas sin remuneración

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño Metrópoles, el documento judicial manifiesta que la cocinera, contratada formalmente para trabajar de 7:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 los viernes, debía extender su jornada hasta las 23:00 e incluso la medianoche en varias ocasiones.

Además, los fines de semana tampoco estaban exentos de actividad, especialmente los domingos, cuando debía atender a decenas de invitados.

El contrato preveía un horario mucho más reducido, pero la mujer sostiene que la realidad era distinta: “La denunciante llevó a cabo actividades que requieren un esfuerzo físico intenso, incluido el transporte constante de piezas de carne que pesan en promedio 10 kilos, el monitoreo de los refrigeradores, así como la carga y descarga de las compras de supermercados”, exponen los abogados en la denuncia.

La afectada, cuya identidad se mantiene sin ser revelada, asegura que estas peticiones le ocasionaron problemas de espalda e inflamación en la cadera, respaldados por exámenes médicos y citas a las que asistió durante el periodo laboral. Por ello, solicita también que el futbolista asuma una pensión para cubrir las consecuencias de su estado de salud.

El reclamo judicial exige el pago de todos los conceptos pendientes y una compensación por daños morales, argumentando que la carga de trabajo, sumada a la falta de intervalos de descanso, agudizó el desgaste físico de la empleada.

Los representantes legales señalan que la trabajadora “no disfrutaba regularmente del intervalo intradía” y que su registro de jornada tampoco reflejaba la realidad, pues debía permanecer en actividad durante esos supuestos descansos.

