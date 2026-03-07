Nueva CEO de LUMA Energy en Puerto Rico asumirá funciones el 30 de marzo

NUEVA YORK – Desde el 30 de marzo, LUMA Energy, compañía privada encargada de la red eléctrica en Puerto Rico, contará con Janisse Quiñones como principal oficial ejecutivo tras la salida de Juan Saca de la posición, según informó la empresa esta semana.

LUMA, operador del sistema de transmisión y distribución (T&D) de la red, añadió que Saca laborará a partir de ahora como asesor de Quiñones y de la Junta de Directores de LUMA “para ayudar a garantizar una transición ordenada”.

El comunicado de LUMA señala que la nueva CEO, nacida en Caguas, se graduó de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez.

LUMA presentó a Quiñones como una ingeniera mecánica experta en manejo de emergencias. La ejecutiva ha laborado en empresas de servicios eléctricos y de gas en Estados Unidos como Pacific Gas and Electric (PG&E) y National Grid. La boricua, además, se desempeñó como CEO y principal oficial de ingeniería del Departamento de Agua y Energía (LADWP) de Los Ángeles, en California. El 27 de este marzo, Quiñones dejará oficialmente ese puesto para asumir su nuevo trabajo en LUMA.

La puertorriqueña también trabajó en la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) durante más de dos décadas donde alcanzó el rango de comandante, con especialización en manejo de emergencias y desastres. La nueva CEO de LUMA obtuvo un Bachillerato en Ingeniería Mecánica de la UPR de Mayagüez y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) y otra en Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales.

Quiñones dijo que es un honor y un compromiso profundamente personal asumir la encomienda.

“Regresar a Puerto Rico para servir en este momento decisivo es tanto un honor profesional como un compromiso profundamente personal. Fortalecer y modernizar el sistema eléctrico de la isla es esencial para el crecimiento económico, la seguridad pública y la calidad de vida. Junto al dedicado equipo de trabajo de LUMA, continuaremos construyendo un sistema energético más confiable, resiliente y transparente para todos los puertorriqueños”, declaró Quiñones.

A pesar de los constantes cuestionamientos públicos a la gestión de Saca, el consorcio resaltó en el comunicado que Saca, de origen salvadoreño y quien trabajó como CEO desde 2023, aumentó la eficiencia en toda la organización, “fortaleciendo el equipo de liderazgo y posicionando a la empresa para continuar avanzando”.

De acuerdo con la entidad, LUMA ha invertido más de $2, 500 millones para estabilizar y mejorar el sistema de transmisión y distribución, fortalecer la transparencia, el cumplimiento y la comunicación, y colaborar con diversos sectores para avanzar en la reconstrucción y fortalecimiento de la red.

Saca dijo que, aunque se han logrado “avances significativos”, queda trabajo por hacer y retos importantes.

“Ha sido un privilegio liderar a LUMA como presidente y CEO durante casi tres años, junto a un extraordinario equipo de cerca de 4,000 profesionales del sector eléctrico, comprometidos con Puerto Rico y que trabajan incansablemente para estabilizar y mejorar el sistema de transmisión y distribución, y así ofrecer un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico”. Aunque aún queda trabajo por hacer y enfrentamos retos importantes, hemos establecido una base sólida y logrado avances significativos en la transformación del sistema eléctrico. Estoy convencido de que el futuro de LUMA es prometedor bajo el liderazgo de una ejecutiva tan destacada como Janisse”, expuso el saliente CEO.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, celebró el cambio de posiciones.

“Me alegro que hayan cambiado en LUMA, ¡por fin!”, declaró González a preguntas de la prensa.

La primera ejecutiva invitó a Quiñones a colaborar con el Gobierno en el “proceso de salida”, esto en referencia a la demanda incoada por su Administración con el fin de que un tribunal declare nulo el contrato de LUMA.

“Me alegro que haya cambios. Estoy en disposición de sentarme con la nueva presidenta para que se mejore el servicio a nuestra gente”, argumentó este viernes desde Juncos a donde acudió para anunciar la reactivación de la construcción de la Planta de Filtración El Valenciano.

“Ahora mismo, tienen un cambio de CEO y espero que eso ayude en este proceso de salida… Que no tengan que bregar con relevos de carga porque hay generación. Tenemos reserva de generación. Ya no tienen esa excusa”, añadió González.

La mandataria además se refirió a las controversias que rodean la figura de Quiñones dentro y fuera de Puerto Rico.

“Obviamente sé, por la información que ha trascendido públicamente, que, en su función en California, hay una investigación senatorial, del Senado federal, sobre qué participación tuvo en el manejo de los incendios forestales. De la misma manera, se hacen señalamientos que la persona trabajó antes en Cobra, que ustedes saben que fue la única compañía señalada por corrupción por sus vínculos federales en Puerto Rico, así que desconozco qué relación tiene, si alguna, con eso”, comentó.

Un reporte de Cybernews indicó que, como directora ejecutiva e ingeniera principal de LADWP, Quiñones no procedió de la manera más eficiente para atender los incendios forestales del año pasado. En específico, transcedió que la funcionaria sabía desde meses antes a los fuegos sobre los problemas del sistema de agua de la ciudad, que incluían la reserva de Santa Ynez vacía y varios hidrantes dañados.

Sin embargo, un comunicado de la entidad en el que se anunció la salida de Quiñones exalta su gestión en esa oficina “durante un período de enfoque operativo, modernización de infraestructura y fortalecimiento organizacional, posicionando al LADWP para satisfacer las cambiantes demandas del cambio climático, el riesgo de incendios forestales, la gestión de emergencias, la resiliencia del sistema y la confiabilidad a largo plazo”.

“Janisse aportó un liderazgo firme y su experiencia en ingeniería al LADWP durante un período crítico para nuestra ciudad”, afirmó la alcaldesa Karen Bass. “Su enfoque en la resiliencia, la confiabilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral ha ayudado al Departamento a posicionarse para un progreso continuo. Le agradecemos su servicio a Los Ángeles”, puntualizó Bass.

El comunicado resaltó que, durante su mandato, “el LADWP reforzó la fiabilidad de la red eléctrica y del sistema de agua, mejoró la coordinación durante incendios forestales e impulsó inversiones para fortalecer la resiliencia ante las crecientes presiones climáticas”.

El texto agregó que el enfoque central de su liderazgo fue la transformación cultural al construir una organización más responsable y colaborativa.

Los críticos de la ingeniera además resaltaron su paso por Cobra Energy, donde fungió como vicepresidenta de Operaciones. Dicha empresa fue la responsable de proyectos de reconstrucción de la red en Puerto Rico después del huracán María. Su entonces presidente Donald Keith Ellison fue acusado, en 2019, de conspirar para cometer fraude con los fondos de recuperación.

En el caso, también fue procesada la exadministradora de la Región II de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Ahsha Nateef Tribble.

Quiñones no ha sido señalada o acusada de haber cometido delito relacionado con las operaciones de la empresa en la isla.

Aparte de tener que lidiar con estos señalamientos, la nueva CEO deberá manejar, entre otras cosas, los asuntos relacionados con la demanda que enfrenta al gobierno de Puerto Rico con el consorcio.

LUMA insiste en los tribunales en que es el foro federal el que debe intervenir en la disputa, mientras la Administración González considera que el pleito debe permanecer en un tribunal estatal.

Por otro lado, LUMA tiene el desafío en avanzar en la ejecución de proyectos para los que fueron asignados millones en fondos federales.

Esta semana, trascendió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe desarrollar un plan para reactivar al menos 70 proyectos de transmisión y distribución que habían sido paralizados. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio la orden a raíz de un pedido de reconsideración por parte de LUMA.

De acuerdo con datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el gobierno de Puerto Rico maneja unos $16,000 millones de dólares para proyectos de reconstrucción poshuracanes. De esos, aproximadamente, $9,000 millones fueron asignados para la red eléctrica.

