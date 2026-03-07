Pixar se prepara para la nueva secuela de “Monsters, Inc.”

Antes de que existieran decenas de universos animados dominando las taquillas, dos personajes muy distintos se convirtieron en íconos del cine familiar. Mike Wazowski y James P. Sullivan conquistaron al público cuando “Monsters, Inc.” llegó a las salas en 2001 con una mezcla de humor, imaginación y una historia inesperadamente emotiva.

Más de dos décadas después, ese mundo de puertas mágicas y sustos convertidos en energía podría regresar. Pixar trabaja en una nueva secuela de “Monsters, Inc.”, un proyecto que forma parte de una estrategia más amplia del estudio para reforzar sus franquicias más populares.

En los últimos años, el estudio de animación ha enfrentado un periodo complejo. Aunque sus películas siguen teniendo visibilidad global, los grandes éxitos originales se han vuelto menos frecuentes.

Las secuelas vuelven al centro de la estrategia

El director creativo de Pixar, Pete Docter, reconoció recientemente que algunas decisiones tomadas en los últimos años no tuvieron el impacto esperado. En declaraciones recogidas por “The Wall Street Journal”, el cineasta explicó que durante su gestión permitió una libertad considerable a directores debutantes.

Esa apertura impulsó películas muy personales que, en ciertos casos, no lograron conectar con el público masivo. Mientras tanto, las continuaciones de sagas conocidas han demostrado tener un atractivo mucho más inmediato en taquilla.

Producciones originales como “Elementos” o “Elio” tuvieron resultados modestos, mientras que “IntensaMente 2” se transformó en un fenómeno global al recaudar cerca de 1.7 mil millones de dólares en taquilla.

Ante ese panorama, Pixar ha ajustado su forma de planificar proyectos. Hoy el estudio evalúa el potencial de una secuela desde las primeras etapas de desarrollo, algo que antes no formaba parte central del proceso creativo.

Un catálogo que sigue creciendo

El posible regreso al universo de “Monsters, Inc.” no es el único movimiento en marcha. Pixar ya tiene confirmadas varias continuaciones de sus sagas más conocidas.

Entre ellas aparecen “Toy Story 5”, una nueva película de “Los increíbles” prevista para 2028 y una secuela de “Coco” programada para 2029. A ese grupo se suma ahora la posibilidad de una tercera entrega centrada en Mike y Sulley, aunque todavía no existen detalles oficiales sobre la historia, el equipo creativo o una fecha de estreno.

Durante décadas, Pixar fue uno de los motores creativos y comerciales más importantes para su empresa matriz, “The Walt Disney Company”. El estudio logró construir franquicias gigantescas como “Toy Story”, “Cars” y “Monsters, Inc.”, que generaron miles de millones de dólares en ingresos.

El estreno más reciente del estudio intenta demostrar que esa búsqueda continúa. Se trata de “Hoppers: Operación castor”, una comedia animada sobre una niña capaz de transferir su conciencia al cuerpo de un castor para comunicarse con los animales.

La película ha recibido comentarios positivos de la crítica, aunque las primeras previsiones apuntan a un arranque moderado en taquilla.

