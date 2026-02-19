Woody y Buzz regresan: el primer tráiler de “Toy Story 5”

Siete años después del estreno de “Toy Story 4”, Pixar vuelve a colocar a su pandilla más emblemática en el centro de la absoluta atención. El estudio presentó el primer tráiler de “Toy Story 5”, una entrega que reúne otra vez a Woody, Buzz Lightyear y sus compañeros en una historia que apunta a un conflicto mucho más contemporáneo, el espacio que gana la tecnología en la infancia.

El adelanto abre con Bonnie completamente cautivada por una tableta inteligente llamada Lilypad. El dispositivo, presentado con una apariencia amigable y colores brillantes, promete juegos, contenidos y entretenimiento “en un sólo lugar”, lo que preocupa a los juguetes que siempre han sido parte esencial de su vida. Woody y Buzz deciden intervenir para ayudarla a recuperar el equilibrio en su rutina, que ahora gira alrededor de esa pantalla.

Las imágenes también muestran cómo ha pasado el tiempo para Woody. El personaje aparece con una especie de ligera “calvicie” bajo su sombrero. Buzz, por su parte, retoma su liderazgo habitual y coordina al grupo, mientras que Jessie adopta un rol más decidido frente a lo que los juguetes perciben como una amenaza silenciosa para la relación que tienen con Bonnie.

En paralelo, se revela que Lilypad no sólo desplaza a los juguetes, sino que también la aísla de su entorno familiar y social. La misión del equipo se transforma en un rescate emocional que busca reconectar a la niña con el mundo físico, en un relato que plantea preguntas sobre cómo conviven la imaginación, el juego tradicional y los dispositivos inteligentes.

Voces clásicas y nuevas incorporaciones

El reparto de voces en inglés vuelve a reunir a figuras clave de la franquicia. Tom Hanks retoma a Woody y Tim Allen da vida nuevamente a Buzz Lightyear. También regresan Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky.

También hay novedades como las de Greta Lee, quien presta su voz a Lilypad y encarna el dilema central del filme. Conan O’Brien interpreta a Smarty Pants, un juguete de entrenamiento “alegre y desordenado”, mientras que Ernie Hudson asume el rol de Combat Carl tras la muerte de Carl Weathers. La lista se completa con Anna Faris y Craig Robinson, quienes interpretan personajes nuevos.

“Toy Story 5” llegará a los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026, mientras que el público de Latinoamérica podrá verla desde el 18 de junio.

