Video de cámaras corporales contradice versión de ICE sobre tiroteo en el que murió Ruben Ray Martínez en Texas

NUEVA YORK – Imágenes de video divulgadas este viernes parecen contradecir la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el tiroteo en Texas que culminó en la muerte de Ruben Ray Martínez a manos de agentes de esa oficina en marzo del año pasado.

La cadena CBS reseñó ayer la grabación de cámaras corporales que muestran la intervención de oficiales de ICE con el joven que al momento de los hechos tenía 23 años.

Un informe interno de ICE liberado el mes pasado alegó que Martínez “aceleró hacia adelante” e impactó a un agente en South Padre Island, lo que llevó a que estos dispararan en defensa hacia el vehículo que este conducía, un Ford Fusion azul.

Pero las imágenes del control de tráfico del 15 de marzo muestran que el vehículo de Martínez estaba estacionado o a muy baja velocidad cuando recibió el disparo mortal. Al momento que se escuchan los disparos, las luces de freno del vehículo de Martínez parecen estar encendidas.

CBS obtained video of the DHS killing of an unarmed man in Texas that DHS concealed for nearly a year, which clearly contradicts claims that he violently rammed anyone. He is shot with his brake lights on, car not moving or barely moving. Another DHS crime. pic.twitter.com/1chMH2ydVZ — David J. Bier (@David_J_Bier) March 7, 2026

Luego de los tres disparos, a Martínez lo sacan a la fuerza del auto y lo lanzan al suelo, según se aprecia en las imágenes. Al hispano se le ve boca abajo mientras se le esposa.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas investigó el tiroteo fatal de Martínez. No obstante, el mes pasado un gran jurado rechazó presentar cargos contra los oficiales involucrados.

Aunque varios medios reportaron el evento el año pasado, no fue hasta febrero de este que ICE confirmó que uno de sus agentes baleó fatalmente a Martínez.