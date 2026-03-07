window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Video de cámaras corporales contradice versión de ICE sobre tiroteo en el que murió Ruben Ray Martínez en Texas

La agencia alega que el joven impactó a un agente con su auto antes de que le dispararan, pero las imágenes muestran otra cosa

Video de tiroteo a Ruben Ray Martínez por agentes de ICE en Texas

Ruben Ray Martínez, hispano muerto a tiros a manos de agentes de ICE en Texas. Crédito: Departamento de Seguridad Pública de Texas | Cortesía

Avatar de Marielis Acevedo Irizarry

Por  Marielis Acevedo Irizarry

NUEVA YORK – Imágenes de video divulgadas este viernes parecen contradecir la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el tiroteo en Texas que culminó en la muerte de Ruben Ray Martínez a manos de agentes de esa oficina en marzo del año pasado.

La cadena CBS reseñó ayer la grabación de cámaras corporales que muestran la intervención de oficiales de ICE con el joven que al momento de los hechos tenía 23 años.

Un informe interno de ICE liberado el mes pasado alegó que Martínez “aceleró hacia adelante” e impactó a un agente en South Padre Island, lo que llevó a que estos dispararan en defensa hacia el vehículo que este conducía, un Ford Fusion azul.

Pero las imágenes del control de tráfico del 15 de marzo muestran que el vehículo de Martínez estaba estacionado o a muy baja velocidad cuando recibió el disparo mortal. Al momento que se escuchan los disparos, las luces de freno del vehículo de Martínez parecen estar encendidas.

Luego de los tres disparos, a Martínez lo sacan a la fuerza del auto y lo lanzan al suelo, según se aprecia en las imágenes. Al hispano se le ve boca abajo mientras se le esposa.   

El Departamento de Seguridad Pública de Texas investigó el tiroteo fatal de Martínez. No obstante, el mes pasado un gran jurado rechazó presentar cargos contra los oficiales involucrados.

Aunque varios medios reportaron el evento el año pasado, no fue hasta febrero de este que ICE confirmó que uno de sus agentes baleó fatalmente a Martínez.

En esta nota

Texas ICE DHS
Trending
Contenido Patrocinado
Trending