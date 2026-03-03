window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

ICE “fuera de control”: gobernadora de Nueva York tras muerte de refugiado y arresto de alumna

Tras dos graves incidentes en NY la gobernadora Hochul insistió en que Kristi Noem, directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "debe renunciar"

Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a un tribunal de inmigración.

Agente federal con una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)/Archivo. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Kathy Hochul arremetió ayer contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. por la muerte de un refugiado de Birmania tras ser liberado de un centro de detención, y por el breve arresto de una estudiante de la Universidad Columbia.

La gobernadora demócrata de Nueva York reiteró su reclamo de que Kristi Noem, directora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el que opera ICE, “debe renunciar”.

Hochul dijo que se reunirá con la esposa e hijos del refugiado birmano (Myanmar) Nurul Amin Shah Alam, casi ciego y que no hablaba inglés, cuyo cadáver fue hallado en una calle en Buffalo, en el norte del estado Nueva York, cinco días después de que la Patrulla Fronteriza (CBP) le dejara en una cafetería el 19 de febrero, en una noche fría de invierno, sin avisar a su familia de que sería liberado.

“Es escalofriante saber qué le sucedió a esta persona: en una época tan fría, abandonado sin recursos, sin esperanza de volver a casa”, afirmó la gobernadora, citada por NY1 Noticias. Hochul indicó que están consultando con la fiscalía general las vías para saber qué ocurrió, porque “todos queremos respuestas”.

“Cuando nuestro gobierno federal decide liberar a alguien, tiene la responsabilidad de hacerlo de forma segura y con una comunicación clara. Eso claramente no ocurrió aquí”, insistió Hochul.

Igualmente criticó el arresto el jueves 26 de febrero de la estudiante azerbaiyana Ellie Aghayeva en su apartamento universitario de Columbia, donde entraron agentes de ICE haciéndose pasar por policías en busca presuntamente de una niña desparecida.

Aghayeva fue liberada el mismo día por orden del mandatario Donald Trump, tras un pedido del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, aprovechando una visita a la Casa Blanca solicitando fondos para construir viviendas asequibles en Nueva York.

“Estos son agentes federales actuando fuera de control. Es antiestadounidense lo que le está sucediendo a nuestro país ahora mismo. Seguridad Nacional falló aquí, fracasó miserablemente, y el liderazgo es fundamental”, argumentó Hochul anoche sobre lo ocurrido a Alam y a la estudiante Aghayeva.

Hochul recordó que ya reclamó la renuncia de Noem tras las muertes de civiles en Minneápolis a manos de agentes de ICE en enero y que ha propuesto leyes para limitar la intervención de ICE en Nueva York, que están ante consideración de la legislatura estatal.

El 12 de febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovidas por Trump. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

La semana pasada el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado Nueva Jersey y la gobernadora Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.

