Cuba elimina a Colombia del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Cuba demostró porqué es una de las potencias históricas del béisbol tras vencer 7-4 a Colombia, resultado que decreta la eliminación matemática del equipo neogranadino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los dirigidos por José Mosquera llegaron al diamante con la urgencia de ganar, pero se toparon con una ofensiva cubana que no perdonó los errores desde el arranque.

Aunque Colombia pegó primero gracias a un elevado de sacrificio de Jordan Díaz que remolcó a Michael Arroyo ante los envíos de Denny Larrondo, la alegría cafetera duró muy poco frente al poderío de los bates antillanos.

La respuesta de Cuba en la baja de la primera entrada fue demoledora. Tras un boleto a Roel Santos y un pelotazo a Yoan Moncada, el antesalista Ariel Martínez se vistió de héroe al conectar un cuadrangular de tres carreras por todo el jardín derecho ante los lanzamientos de Luis Patiño, poniendo el marcador 3-1 y cambiando el guion del partido por completo. Acto seguido Bárbaro Arruebarruena emuló a su compañero con un jonronazo solitario por el bosque izquierdo, ampliando la ventaja a 4-1.

A pesar de los intentos de reacción de Colombia, que logró descontar en la sexta entrada con anotaciones de Gio Urshela y Tito Polo para acercar el tablero 7-4, el relevo cubano supo administrar la ventaja y cerrar la puerta a cualquier intento de remontada.

Con este triunfo, Cuba mejora su marca a 2-0 y se consolida en la cima del Grupo A, mientras que Colombia se despide del certamen con un amargo récord de 0-3.

