Vladimir Guerrero Jr. y Austin Wells lideran K.O. de 12-1 de República Dominicana a Países Bajos

República Dominicana dejó claro que no piensa ceder ni un centímetro en este Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras una exhibición de poder puro derrotando por nocaut de 1-12 a los Países Bajos.

Bajo el mando estratégico del legendario Albert Pujols, los dominicanos impusieron su jerarquía desde el primer episodio, demostrando que la victoria de los neerlandeses ante Nicaragua fue solo un espejismo ante el vendaval ofensivo que se les venía encima en Miami.

La fiesta dominicana comenzó temprano en la baja de la primera entrada, cuando Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte cruzaron el plato para poner el 0-2 inicial. Aunque un jonrón solitario de Didi Gregorius intentó darle vida a los dirigidos por Andruw Jones en el segundo inning, la respuesta de los caribeños fue demoledora.

Vladimir Guerrero Jr. se encargó de ampliar la ventaja con un vuelacercas que remolcó a Marte, pero lo peor para el pitcheo europeo estaba por llegar en una quinta entrada que pareció un huracán: un rally de seis carreras coronado por los cuadrangulares de Junior Caminero y el recién llegado Austin Wells, quien surcó el cielo de Miami para anotar su propia carrera y la de Julio Rodríguez.

El punto final a la pesadilla neerlandesa llegó en el séptimo capítulo, cuando el reglamento del torneo obligó a detener el encuentro por la diferencia de más de diez anotaciones.

Otra vez Guerrero Jr. apareció con un jonrón de dos carreras para sellar el 1-12 definitivo, confirmando que el bateo dominicano está en su mejor momento. Ahora, el equipo de la tierra del merengue se prepara para su próximo reto el 9 de agosto contra Israel, mientras que Países Bajos buscará lamerse las heridas frente al mismo rival un día después.

