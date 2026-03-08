Disney Pixar se asegura el primer lugar en taquilla con ‘Hoppers’

Este fin de semana Disney Pixar ha marcado su regreso con una historia nueva y original. ‘Hoppers’ es su nueva apuesta para los cines y apuntan a recaudar $40 millones de dólares para cuando termine este fin de semana.

La producción parece estar encaminada a alcanzar esa cifra, pues durante el viernes 6 de marzo recaudaron $13.2 millones de dólares en 4,000 cines norteamericanos. Esta cifra los situó en el primer puesto de la lista, dejando atrás a ‘Scream 7’ y a ‘Cumbres Borrascosas’.

¿Qué significa esta película para Pixar?

‘Hoppers’ no es una película más que llega a los cines, sino que significa para Disney Pixar un nuevo éxito con una historia nueva y original. En los últimos años, el estudio se había enfocado en secuelas y las nuevas historias no obtuvieron gran éxito en cartelera.

Según explica ‘Variety’, el último notable éxito que Pixar tuvo en cartelera fue en 2017 con el estreno de ‘Coco’, con la que alcanzaron un total de $210 millones de dólares a nivel nacional y $823 millones de dólares en todo el mundo.

Tras el estreno de ‘Coco’, Pixar estrenó en cines ‘Lightyear’ (2022), ‘Elementos’ (2023), ‘Intensa-Mente 2’ (2024) y ‘Elio’ (2025). En este tiempo también se incluye el cierre de las salas de cine por la pandemia del covid-19, por lo que algunas de sus nuevas historias estrenaron directamente en la plataforma streaming Disney+, algunas de ellas fueron ‘Soul’ (2020), ‘Luca’ (2021) y ‘Red (2022).

Pese a los números en taquilla, el estudio ha sido reconocido en premiaciones. En 2025, por ejemplo, ganó nuevamente el premio Oscar a Mejor Película Animada por ‘Intensa-Mente 2’.

¿De qué trata ‘Hoppers’?

La nueva película animada de Disney Pixar, ‘Hoppers’, presenta una historia actualizada a estos tiempos, en los que la tecnología parece haber calado en todos los sectores. Además de las redes sociales, en los últimos años la Inteligencia Artificial ha generado debate de cómo será el futuro, de si su uso es ético y hasta qué punto es realmente útil.

Es por eso que la protagonista de ‘Hoppers’ es una ambientalista que decide utilizar la tecnología que tiene a su alcance para transformarse en un castor robótico. Su objetivo es infiltrarse en el mundo animal para entender cómo viven realmente en la naturaleza.

