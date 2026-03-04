Warner Bros. estaría preparando una película de ‘Game of Thrones’

El estudio de Warner Bros. habría estado trabajando en los últimos meses en el desarrollo de una película de ‘Game of Thrones’, la exitosa serie de HBO basada en los libros de George R. R. Martin.

Según información compartida por ‘Page Six Hollywood’, Warner contrató a Beau Willimon, showrunner de ‘House of Cards’, para encargarse del proyecto. Willimon ya presentó un primer borrador, pero todavía se desconoce si el proyecto podrá desarrollarse.

Su desarrollo o no debe estar también ligado a todos los movimientos que se han hecho y se seguirán haciendo en Warner Bros. Discovery tras su venta. Hay que recordar que desde finales del año pasado, hubo una lucha entre Netflix y Paramount por quedarse con el conglomerado.

Aunque aún no se ha confirmado su desarrollo, una fuente relacionada le dijo a ‘Page Six Hollywood’ que Warner había mostrado entusiasmo por el borrador. También reveló que la película se centraría en Aegon I: “Todo ‘Game of Thrones’ se remonta a él, y nunca lo han visto en ninguna de las series”, dijo la fuente.

Aunque Willimon cumple la figura de showrunner (productor ejecutivo y guionista jefe), aún no se ha elegido un director principal y mucho menos un elenco.

¿Cómo afecta la venta de Warner Bros. al proyecto?

Desde que se supo de la venta de Warner Bros. Discovery han existido muchas suposiciones sobre el futuro de proyectos activos, de proyectos por aprobar e incluso los ya estrenados. Inicialmente, se creía que Netflix afectaría la forma de consumir el contenido, por tratarse de una plataforma streaming, pero ahora que salieron del juego, sigue habiendo dudas.

Finalmente, Paramount habría ganado la batalla y adquirirá el conglomerado, lo que sigue generando incertidumbre. Una de las dudas es cómo se seguirá trabajando en Warner durante lo que queda de año, si están dispuestos a seguir desarrollando proyectos mientras el traspaso se cierra o no.

Según ‘Page Six Hollywood’, sobre este tema, hay dos posibilidades. Un lado cree que toda la programación que se tenía para este año se pondrá en pausa. El otro lado es más optimista y apunta a que no se paralizarán proyectos y van a mantener el ritmo hasta que se cierre oficialmente la venta y pasen a formar parte de Paramount.

Sigue leyendo:

• Las acciones de Netflix subieron tras retirarse de la batalla por Warner Bros. Discovery

• Activos y franquicias que pasarían a Paramount si se concreta la compra de Warner Bros. Discovery

• Paramount concretó la compra de Warner por $110,000 millones