El petróleo supera los $100 dólares por barril tras escalada de la guerra con Irán

Los precios del petróleo superaron este domingo los $100 dólares por barril por primera vez en más de tres años, impulsados por la escalada del conflicto con Irán y las crecientes preocupaciones sobre el suministro de energía en Oriente Medio.

El barril de crudo Brent —referente internacional— alcanzó los $107.97 dólares, lo que representa un aumento de 16.5% frente al cierre del viernes, cuando se situaba en $92.69 dólares, informó la agencia Associated Press.

Por su parte, el West Texas Intermediate, referencia del crudo estadounidense, se cotizaba alrededor de $106.22 dólares por barril, un 16.9% más que su precio de cierre anterior de $90.90 dólares.

El incremento se suma al fuerte repunte registrado la semana pasada, cuando el precio del crudo estadounidense subió cerca de 36% y el Brent alrededor de 28%, en medio del conflicto que ya lleva dos semanas y que afecta a países clave para la producción y el transporte de petróleo en el Golfo Pérsico.

Uno de los principales factores detrás del aumento es la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica por la que circulan cada día unos $15 millones de barriles de petróleo, cerca del 20% del suministro mundial, según la firma de análisis energético Rystad Energy.

La amenaza de ataques con misiles y drones iraníes ha reducido drásticamente el tránsito de petroleros por esa zona, ubicada entre Irán y la península arábiga, por donde se exporta crudo desde países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos.

Ante las dificultades para exportar, algunos productores de la región han reducido su producción.

Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos han comenzado a recortar bombeo mientras sus instalaciones de almacenamiento se llenan debido a la menor capacidad para enviar petróleo al exterior.

La situación se complica además por los ataques contra instalaciones energéticas desde el inicio del conflicto. Autoridades iraníes informaron que bombardeos israelíes contra depósitos petroleros en Teherán y una terminal de transferencia de crudo causaron la muerte de cuatro personas.

Israel sostuvo que esas instalaciones eran utilizadas por el ejército iraní para abastecer misiles.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que la guerra podría tener un impacto creciente en la industria petrolera del país.

Irán envía al mercado internacional alrededor de 1.6 millones de barriles diarios, principalmente hacia China, que podría verse obligada a buscar nuevos proveedores si esas ventas se interrumpen.

El encarecimiento del petróleo ya se refleja en el precio de los combustibles. En Estados Unidos, el galón de gasolina regular subió a $3.45 dólares, unos $47 centavos más que la semana anterior, según datos del club automovilístico AAA.

El diésel alcanzó aproximadamente $4.60 dólares por galón, con un incremento semanal de unos $83 centavos.

El presidente Donald Trump minimizó el impacto del aumento y aseguró que se trata de un costo temporal vinculado al conflicto. En un mensaje en su red Truth Social afirmó que el alza de los precios del petróleo “es un pequeño precio que hay que pagar” por la seguridad y la paz si se logra eliminar la amenaza nuclear iraní.

En la misma línea, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en el programa State of the Union de CNN que espera que los precios de la gasolina vuelvan a caer por debajo de los $3 dólares por galón en poco tiempo.

