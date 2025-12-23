Excampeón de UFC Andrei Arlovski habla sobre su golpiza con influencer en pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

La velada entre Jake Paul y Anthony Joshua tuvo un combate paralelo y protagonizaron el excampeón de UFC Andrei Arlovski y el influencer Jack Doherty. El peleador bielorruso contó su versión de los hechos y explicó el origen del conflicto.

Tras la victoria de Joshua por nocaut, el excampeón de 46 años estaba saliendo del Kaseya Center de Miami con familiares y amigos. Cuando se toparon con el streamer Jack Doherty se percataron de que los grababa sin autorización.

Esto encendió los ánimos y la discusión con los amigos de Doherty se convirtió en un intercambio de golpes donde se vieron involucrados los escoltas del creador de contenido. La pelea duró muy poco tiempo.

Jack Doherty got into a brawl with former UFC heavyweight champion Andrei Arlovski at the Jake Paul fight 😳



“Who the f*ck was that guy?” pic.twitter.com/htnQ3YHefF — Happy Punch (@HappyPunch) December 20, 2025

48 horas después, Arlovski explicó en el programa ‘The Ariel Helwani Show‘ de Uncrowned su versión de los hechos. “Traté de evitar todo esto, [pero ellos] se toparon con mi esposa. Y s*** pasa, ¿sabes? Me doy la vuelta y pregunto: “Oye, ¿qué está pasando?” Y boom, bam, bam, bam, bam, boom, boom – fin de la historia”, dijo.

“Me golpeó y le dije: ‘Chico, ¿qué está pasando?’ Y su amigo salta sobre mí, y guardaespaldas, y el vídeo habla por sí mismo. Así que quiero obtener más imágenes desde diferentes ángulos. Eso es todo, más o menos”, narró.

Andrei Arlovski responds to Jack Doherty 😂



"Everybody f*cking blames the old dog. I spent some f*cking time to read those comments and 99% think you're full of shit." pic.twitter.com/HTQ3wUCGgb — Ariel Helwani (@arielhelwani) December 22, 2025

Posteriormente, el luchador de 46 años contó que tras el altercado, su nivel de exposición mediático en redes sociales incrementó. “Me desperté por la mañana. Dije: “¿Qué está pasando? F***.’ Mensajes de texto, llamadas telefónicas, algunos mensajes en Instagram. Me sorprendió. No tuve tanta atención después de algunas peleas en el UFC“, detalló.

Finalmente, Arlovski quiso deslindarse de las versiones que le responsabilizaban por el altercado. “Más de veinticinco años en el negocio, ¿crees que no tengo suficiente tiempo de lucha en el octágono, en la jaula, en el ring, en la práctica, y soy lo suficientemente estúpido como para empezar algo con algunos niños?”, preguntó.

“El vídeo muestra claramente lo que pasó. Intenté preguntarle qué está pasando y me dieron un puñetazo de inmediato. Es lo que es”, cerró.

Andrei Arlovski nació en Babruysk, Bielorrusia, el 4 de febrero de 1979 y es conocido mundialmente como ‘The Pitbull’. Actualmente, reside en Chicago, Illinois.

Debutó en UFC 28 en 1999, donde venció a Aaron Brink por sumisión. En 2005 se convirtió en campeón mundial de peso pesado al vencer a Tim Sylvia en UFC 51.

Posee el récord histórico de más victorias en la división de peso pesado de UFC (23 triunfos). Acumuló 34 victorias, de las cuales 17 fueron por KO, tres por sumisión y 14 por decisión. También registró 24 derrotas.



Sigue leyendo:

· Jake Paul tras KO de Anthony Joshua: “Tengo la mandíbula rota, pero quiero a ‘Canelo’ Álvarez”

· Muere a los 31 años el peleador de MMA Isaac Johnson tras combate en Chicago

· Asesinan a tiros en plena calle al expeleador de UFC Suman Mokhtarian