Donald Trump anuncia que la pelea de UFC en la Casa Blanca será en su cumpleaños

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó una visita que realizó a la Estación Naval de Norfolk en el estado de Virginia para sorprender con el anuncio de que la Casa Blanca se convertirá en el escenario de una velada de la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio de 2026; fecha que justamente coincide con su cumplaños número 80.

El mandatario estadounidense compartió la noticia mientras encabezaba un acto conmemorativo por el 250 aniversario de la Armada estadounidense; con entusiasmo afirmó que bajo su mandato se está trabajando arduamente en impulsar el movimiento deportivo con la presencia de la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos de 2028 y además con esta velada de la UFC que promete ser la más grande en la historia.

“El 14 de junio del año que viene tendremos una gran pelea de la UFC en la Casa Blanca… en sus terrenos”, expresó Trump en sus declaraciones.

Este anuncio modifica los planes iniciales comunicados en agosto por Dana White, director ejecutivo de la UFC, quien había señalado que el evento se celebraría el 4 de julio para conmemorar el 250º aniversario de la Independencia del país.

En realidad, Trump ya había insinuado desde julio su deseo de organizar una función de artes marciales mixtas en la residencia presidencial durante la festividad nacional. Incluso, según reveló el propio White en una entrevista con CBS, el presidente designó a su hija Ivanka para colaborar en la planificación de la velada.

La relación entre Donald Trump y Dana White no es nueva debido a que desde la campaña presidencial, el mandatario ha contado con el respaldo del dirigente de la UFC, quien ha participado en múltiples actos públicos junto a él. Además, Trump ha asistido como espectador a eventos de la organización, incluido uno celebrado en Nueva Jersey el pasado junio.

La fecha escogida no es casual ya que durante el mismo 14 de junio de 2024 la ciudad de Washington vivió un desfile militar de gran magnitud en honor al 250 aniversario de las Fuerzas Armadas, celebración que coincidió con el cumpleaños 79 del mandatario.

Dana White junto a Donald Trump. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Este será uno de los eventos deportivos más grandes e históricos de la historia, y el hecho de que el presidente Trump lo organice en la Casa Blanca es un testimonio de su visión de celebrar el monumental 250.° aniversario de Estados Unidos”, dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung, a The Wall Street Journal el mes pasado.

Con este giro, la Casa Blanca se perfila como un escenario poco habitual para la UFC, en un evento que mezcla deporte y simbolismo patriótico.

Hasta la fecha la Casa Blanca no ha revelado la cartelera completa ni detalles adicionales sobre las medidas de seguridad y la venta de entradas ante lo temprano del anuncio, por lo que se espera que esta información vaya surgiendo con el pasar de los meses.

