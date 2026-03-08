Nueva York rinde tributo a policía fallecido durante despliegue militar en Kuwait

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y las principales autoridades del estado y la ciudad lamentaron el sábado el fallecimiento del oficial Sorffly Davius, quien murió el viernes en Kuwait tras sufrir un “episodio médico” mientras se encontraba desplegado en una misión militar contra Irán con la Guardia Nacional de EE.UU.

Davius, que ostentaba el rango de mayor en la Guardia Nacional del Ejército, se encontraba en Kuwait en la base de Camp Buehring como parte de la operación ‘Furia Épica’ en apoyo a las ofensivas estadounidenses en la región.

En un comunicado conjunto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada de policía, Jessica S. Tisch, destacaron que la carrera de Davius estuvo definida por el “servicio al país y a la ciudad de Nueva York”.

“Nuestra ciudad lamenta la pérdida del oficial Davius. Dedicó su vida al servicio público, ascendiendo al rango de mayor en la Guardia Nacional y uniéndose al NYPD en 2014”, señalaron las autoridades.

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, calificó a Davius como el “soldado ciudadano” por excelencia, destacando su doble papel como primer interviniente y militar.

“Su vida es un poderoso recordatorio de los extraordinarios sacrificios que realizan los miembros de nuestra Guardia Nacional, quienes equilibran sus roles como ciudadanos, policías y soldados“, afirmó Hochul, quien confirmó haber trasladado personalmente sus condolencias a la esposa del fallecido.

El NYPD rindió tributo al oficial a través de sus redes sociales, pidiendo que “su memoria sea una bendición” y subrayando el sacrificio del agente en cumplimiento del deber.

