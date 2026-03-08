Piden $10.9 millones de dólares por casa que perteneció a Demi Lovato

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Hollywood Hills, California, que durante un tiempo perteneció a la cantante y actriz Demi Lovato. La propiedad está disponible por $10.9 millones de dólares.

El precio de venta actual es más elevado que los $8.25 millones de dólares que la exestrella Disney recibió por el sitio en 2020. Lo que Lovato recibió por el sitio sí fue menos que lo que invirtió inicialmente por el lugar en 2016.

Esta propiedad ocupa un lote de más de un acre y su construcción data de finales de los años 70. Sobre su ubicación, el listado disponible en la página web de Carolwood Estates, dice: “Ubicada al final de una tranquila calle, justo encima del icónico Chateau Marmont, esta finca privada y cerrada ofrece uno de los panoramas más fascinantes de Los Ángeles”.

La casa principal tiene una extensión de 5,564 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Entre los lujos se tiene que mencionar el sauna, la sala de cine y la oficina particular que podrá ser adaptada según las necesidades del nuevo dueño.

Sobre su diseño, el listado describe: “La residencia es un ejemplo de luz, proporción y vida interior y exterior, con una calidez y claridad que realzan cada momento. Una sala de estar de doble altura ancla la planta principal, enmarcada por un amplio ventanal y puertas corredizas Fleetwood que desaparecen para revelar la ciudad. El diseño abierto se despliega a través de interiores soleados, cuidadosamente seleccionados para maximizar las increíbles vistas en cada rincón”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad cuenta con áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios al aire libre ideales para disfrutar con familiares o amigos.

Hay que recordar que el año pasado Demi Lovato se casó con Jordan Lutes en una ceremonia que tuvo lugar en California.

