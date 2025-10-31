Demi Lovato revela que quiere convertirse en madre y formar una familia con Jutes

La cantante Demi Lovato confesó que planea convertirse en madre en el futuro próximo tras su boda con el cantante Jutes en mayo de este año.

La exestrella de Disney ofreció una entrevista con Apple Music sobre su nuevo álbum ‘It’s Not That Deep’. En la conversación reveló que entre sus planes a futuro está formar una familia con su esposo. La artista reveló que ha estado meditando la decisión y pretende dejar que las “cosas fluyan” en su vida.

“Me acabo de casar. Estoy pensando en tener hijos, ¿sabes?. Pienso en si quiero seguir haciendo música y de gira, o si siento que ya no soy tan joven. Pienso en eso todo el tiempo. Soy una persona muy flexible, así que simplemente dejaré que las cosas fluyan”, dijo Lovato.

La artista también reflexionó en el hecho de que a medida que pasan los años la posibilidad de embarazarse disminuyen. “Desafortunadamente, para las personas que pueden quedar embarazadas, hay un reloj que corre, y pienso mucho en eso. Pero también se podría argumentar que existe la adopción y otras opciones alternativas”, agregó la cantante.

Demi Lovato dijo que cuando llegue a convertirse en madre no descartaría la música, e incluso dijo que siempre existirá en su vida como una “forma de expresión creativa”

“Está bien, ¿cuándo vas a tomar la decisión de hacerte a un lado? ¿Cuándo me daré cuenta de que le he dedicado suficiente energía? Y creo que la música siempre estará ahí para mí como una forma de expresión creativa. Como dijiste, no creo que quiera descartar la música para siempre. No creo que sea algo que haría. Creo que incluso si fuera madre, seguiría queriendo hacer música”.

En 2021 tras su ruptura con su ex, Max Ehrich, Demi Lovato compartió su deseo de adoptar un bebé. “La vida no sigue ningún plan. Así que podría sentarme aquí y decir: “Sí, me encantaría tener hijos”. Pero no lo sé, porque eso podría cambiar la semana que viene. Creo que en este momento, sin duda quiero adoptar”, dijo Lovato en el podcast The Joe Rogan Experience.

En mayo, Demi Lovato y Jutes se casaron en una ceremonia íntima. En esa misma entrevista Demi Lovato expresó el gran amor que siente por su esposo y aseguró que su amor crece cada día.

“Nunca imaginé que se pudiera estar con alguien por quien el amor pudiera crecer día a día”, continuó la artista. “El día de mi boda pensé: ‘Vale, esto es todo. Estoy más enamorada que nunca, y así será para siempre’. Pero me equivoqué, porque mi amor no ha dejado de crecer”, dijo.

En la entrevista Demi Lovato habló sobre el lanzamiento de su álbum y su gira. “El álbum se llama ‘ It’s Not That Deep’ , pero tiene algunas canciones profundas, y una de ellas es ‘Ghost’. Es una canción sobre el terror a perder a alguien a quien quieres muchísimo”, dijo.

