Demi Lovato anuncia su regreso a los escenarios con su gira ‘It’s Not That Deep’
La gira de Demi Lovato comenzará el 8 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte, y terminará en Houston, Texas, el 25 de mayo
Demi Lovato está lista para volver a los escenarios y este lunes anunció oficialmente su nueva gira norteamericana ‘It’s Not That Deep’, con la que la cantante y compositora estadounidense retomará los espectáculos en vivo tras tres años sin una gira en solitario.
El tour, que recorrerá 23 ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzará el 8 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte, y culminará el 25 de mayo en Houston, Texas. En el itinerario figuran paradas en importantes ciudades como Orlando, Atlanta, Washington, Toronto, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, entre otras.
La noticia llega acompañada del anuncio de su noveno álbum de estudio, también titulado ‘It’s Not That Deep’, un proyecto que Lovato describe como su trabajo “más honesto y libre hasta la fecha”. El disco combina influencias del pop y la música disco con letras introspectivas que reflejan su madurez artística y personal.
El anuncio del tour se produce apenas unos días después de la presentación íntima que la artista ofreció en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, donde interpretó temas del nuevo álbum junto con éxitos como “Cool for the Summer” y “Heart Attack”. El evento, cuyas entradas se agotaron en minutos, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, con videos de la actuación viralizándose en X (antes Twitter) y TikTok.
Durante toda la gira Demi Lovato tendrá como invitada especial a la cantante Adéla, una artista emergente de pop alternativo que ha ganado notoriedad por su estilo.
Los boletos para “It’s Not That Deep Tour” estarán disponibles en preventa el próximo 30 de octubre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general iniciará el 31 de octubre.
