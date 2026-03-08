Policía confirma que cabeza hallada en Queens pertenece al torso encontrado hace meses en una bolsa de basura

Una cabeza humana fue encontrada en un santuario de aves ubicado en Queens esta semana, que se cree que pertenece a una mujer guyanesa cuyo torso fue descubierto en una bolsa de basura hace seis meses, informaron las autoridades.

Los investigadores de homicidios hallaron la cabeza cortada en el Refugio de Vida Silvestre de Jamaica Bay el jueves mientras rastreaban los impactos de la torre de telefonía celular de un sospechoso en el caso del torso, explicaron las fuentes.

El torso desmembrado fue ubicado el 23 de septiembre de 2025, cerca de Idlewood Park, aproximadamente a 10 millas del santuario de aves, un pantano cerca del aeropuerto JFK, indicaron las fuentes.

Asimismo, dos empleados del Departamento de Saneamiento de la ciudad hicieron el terrible descubrimiento mientras recogían la basura cerca de la Avenida 149 y Brookville Boulevard, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los trabajadores habían cargado los restos humanos cubiertos en la tolva de un vehículo antes de percatarse de un olor a putrefacción, apuntaron las fuentes e informó New York Post.

Crews discovered what appeared to be human remains in Queens.



The remains were spotted late Friday afternoon in the Jamaica Bay Wildlife Refuge.



Members of the NYPD Crime Scene Unit were parked along Cross Bay Boulevard and were seen with a large paper bag for collecting… pic.twitter.com/st3taRwjKg — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) March 7, 2026

Al torso le faltaba la cabeza, los brazos y las piernas, y estaba envuelto en cinta y cuerda, señalaron los funcionarios, que creen que usaron una sierra y un cuchillo para cortar el cuerpo.

El cadáver parcialmente descompuesto tenía varios tatuajes visibles, incluida una flor y tres nombres, indicó NYPD.

La oficina del médico forense de la ciudad se encuentra investigando los restos para confirmar la identidad de la víctima y la causa de su muerte, expresaron las autoridades.

Sigue leyendo:

• Encuentran cadáver junto a línea de tren en NJ

• Hallan hombre muerto en Central Park de Nueva York a plena luz del día

• Pareja desmembrada y arrojada “como basura” en Nueva York: tres sentenciados, incluyendo primo de una víctima