Hallan hombre muerto en Central Park de Nueva York a plena luz del día

Un hombre fue encontrado muerto en el famoso Central Park de Nueva York ayer a plena luz del día.

El cuerpo fue encontrado en 65th St. Transverse Road cerca de Center Drive alrededor de las 10:49 a.m. del jueves, según la Policía de Nueva York

Se cree que el fallecido era un hombre sin hogar de 58 años que se alojaba en una iglesia del Upper East Side, indicó Daily News. No ha sido identificado. La Oficina Forense de la ciudad (OCME) tiene pendiente determinar la causa de su muerte.

En enero del año pasado un hombre joven fue hallado muerto cerca de un escenario de conciertos en Central Park. En abril de 2024 un hombre de unos 40 años fue encontrado muerto en la zona norte del parque, cerca de Harlem. En diciembre de 2023 también un cadáver fue hallado próximo a un área infantil en Central Park con cortes y heridas en el cuello y el torso.

En julio de 2022 la muerte de un joven indigente latino fue declarada homicidio casi 10 meses después de que su cadáver fuese hallado con una soga en el cuello en Central Park, dando la impresión inicial de que se había suicidado.

Debido a la tormenta invernal de esta semana 6 hombres murieron aparentemente limpiando nieve en Long Island (NY). En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. Esta semana un hombre fue acusado de la muerte de su madre hallada en un bosque en Long Island (NY) luego de que él mismo la hubiese reportada desaparecida.

También este mes tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En diciembre una mujer latina mayor fue hallada muerta afuera del New York Botanical Garden en El Bronx. También ese mes Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En noviembre John Paul Fernández fue identificado como la víctima cuyos restos fueron hallados en Nueva Jersey, 10 años después de ser reportado desaparecido. Recientemente también se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island (NYC) junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

