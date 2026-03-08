¿Por qué Austin Wells juega para Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol?

La selección de la República Dominicana dio la sorpresa al confirmar a Austin Wells como el encargado de cubrir la receptoría para este Clásico Mundial de Béisbol.

A simple vista, muchos aficionados podrían confundirse, ya que Wells no nació en Quisqueya ni creció en sus campos de pelota; sin embargo, el reglamento del torneo es claro y el talento del jugador de los Yankees de Nueva York ya tiene el sello dominicano.

El jugador, nacido en Scottsdale, Arizona, ha decidido honrar sus raíces familiares para unirse a una de las potencias mundiales del deporte. Wells puede vestir el uniforme de la República Dominicana porque su madre es dominicana y sus abuelos maternos también son nativos de la isla.

Esta conexión directa es suficiente para que las reglas de elegibilidad del catcher le permitan representar al país de su familia, una oportunidad que el careta no ha querido dejar pasar para conectar con su historia.

Curiosamente, la vena deportiva le viene de ambos lados, ya que sus padres, Michelle y Greg, se conocieron precisamente en la universidad, donde ella era gimnasta y él también destacaba en el diamante.

Sigue leyendo:

·Shohei Ohtani guía a Japón en primera victoria en Clásico Mundial 2026

·Exjugador de New York Yankees, Alex Rodríguez se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca

·Venezuela debuta con pie derecho en el Clásico Mundial tras 6-2 a Países Bajos