5 señales de que estás pagando demasiado por tu seguro de auto en Estados Unidos

En un entorno con inflación elevada, que tiende a mantenerse, e incrementos en el costo de la vida, las personas en Estados Unidos buscan todas las alternativas que hay a su disposición para ahorrar dinero. Uno de estos rubros es el seguro de auto, donde muchos expertos en finanzas personales advierten que podrías estar pagando más de lo necesario por tu póliza.

Según datos del Instituto de Información de Seguros y análisis del mercado asegurador, el costo promedio del seguro ha aumentado en los últimos años por factores como: la inflación, el encarecimiento de reparaciones y el incremento en reclamaciones.

Para millones de conductores —incluidos muchos miembros de la comunidad hispana— identificar si están pagando demasiado es una oportunidad importante para reducir gastos.

El costo del seguro de auto ha aumentado en Estados Unidos

De acuerdo con el Instituto de Información de Seguros, el costo promedio del seguro de automóvil ha aumentado en varios estados, por factores como el incremento en el precio de autopartes, la tecnología más sofisticada que tienen los vehículos y los costos médicos asociados con la atención a los accidentes.

Además, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) ha reportado aumentos recientes en el índice de precios relacionado con el seguro de vehículos, a causa de la inflación que experimenta el sector.

“Los costos de reparación y reemplazo de vehículos han subido significativamente en los últimos años, lo que se refleja directamente en las primas de seguro”, explicó el Instituto de Información de Seguros.

Señales de que podrías estar pagando demasiado por tu póliza

Existen algunas señales comunes para identificar si estás pagando más de lo necesario por tu seguro de auto.

Entre las más frecuentes se encuentran:

No comparar precios entre aseguradoras

Mantener la misma póliza durante muchos años

No aprovechar descuentos disponibles

Elegir deducibles demasiado bajos

Cambiar de vehículo o dirección sin actualizar la póliza

Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), comparar cotizaciones entre diferentes compañías puede reducir significativamente el costo del seguro.

“Los consumidores que comparan varias aseguradoras suelen encontrar mejores precios o coberturas más adecuadas a sus necesidades”, señala la NAIC en su guía para consumidores.

Factores que influyen en el precio del seguro

El precio de una póliza de seguro de auto depende de múltiples factores que las aseguradoras utilizan para calcular el riesgo.

Entre los más importantes se encuentran:

Historial de conducción

Edad del conductor

Código postal o lugar de residencia

Tipo de vehículo

Historial de reclamaciones

Según el Instituto de Información de Seguros, los conductores con historial de accidentes o multas suelen pagar primas más altas, mientras que aquellos con registros limpios pueden acceder a tarifas más bajas.

Además, vivir en zonas con mayor densidad de tráfico o tasas más altas de accidentes puede aumentar el costo del seguro.

Cómo reducir el costo del seguro de auto

Los expertos recomiendan revisar periódicamente la póliza para asegurarse que el precio se mantiene competitivo.

Algunas estrategias para reducir el costo incluyen:

Comparar cotizaciones al menos una vez al año

Aumentar el deducible

Combinar seguros (auto y vivienda)

Mantener un buen historial de conducción

Preguntar por descuentos disponibles

El Insurance Information Institute señala que muchos conductores desconocen descuentos que podrían reducir significativamente su prima: “Los conductores que mantienen un historial de manejo seguro suelen ser elegibles para descuentos importantes”.

Por qué comparar aseguradoras puede ahorrar dinero

Uno de los errores más comunes es mantener la misma aseguradora durante años sin revisar otras opciones.

La NAIC explica que las tarifas pueden variar considerablemente entre compañías, incluso para conductores con perfiles similares. Por ello, cambiar de aseguradora o renegociar la póliza puede generar ahorros significativos.

Además, algunas aseguradoras ofrecen programas basados en telemática que monitorean hábitos de conducción y ofrecen ahorros en primas para conductores responsables.

Qué deben considerar los conductores antes de cambiar de póliza

Antes de cambiar de aseguradora, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente las coberturas incluidas. No siempre la póliza más barata es la mejor opción, ya que puede incluir reducciones significativas en la cobertura para el conductor.

Entre los elementos que se deben revisar destacan:

Cobertura por daños a terceros

Protección contra conductores sin seguro

Cobertura por colisión

Asistencia en carretera

La NAIC recomienda evaluar tanto el precio como el nivel de protección antes de tomar una decisión.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo ahorrar en el seguro de auto

¿Con qué frecuencia debería comparar precios de seguro de auto?

Los expertos recomiendan comparar cotizaciones al menos una vez al año o después de cambios importantes como mudarse o cambiar de vehículo.

¿Qué factores determinan el costo del seguro de auto?

Entre los factores más comunes están el historial de conducción, el tipo de vehículo, el lugar de residencia y la edad del conductor.

¿Cambiar de aseguradora puede reducir el precio del seguro?

Sí. Comparar varias compañías puede ayudar a encontrar mejores tarifas o coberturas más adecuadas.

¿Qué es el deducible en el seguro de auto?

Es la cantidad que el conductor paga de su bolsillo antes de que el seguro cubra los daños en un siniestro.

¿Los conductores con buen historial pagan menos seguro?

En muchos casos, sí. Las aseguradoras suelen ofrecer descuentos a conductores con historial de manejo seguro.

Conclusión

El seguro de auto es un gasto esencial para millones de conductores en Estados Unidos, pero no todos pagan el mejor precio.

Revisar periódicamente la póliza, comparar aseguradoras y aprovechar descuentos disponibles son factores para reducir el costo del seguro sin sacrificar protección.

En un momento en el que los costos de seguros continúan aumentando, analizar las opciones disponibles puede representar un ahorro significativo para los hogares, especialmente cuando buscas ahorrar en tu presupuesto mensual.

Sigue leyendo:

– Más de 1.9 millones de vehículos en Nueva York tienen recalls activos: revisa tu VIN gratis en segundos

– Más de $13 millones recuperados en robo de 384 autos y fraudes en Nueva York en 2025: apuestan bajar precios de seguros

– El plan financiero de 5 pasos para familias latinas en EE.UU. que quieren estabilidad en 2026

