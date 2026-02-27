State Farm pagará dividendos a clientes de seguro de auto en 2026: quién recibe y cuánto

Miles de conductores en Estados Unidos podrían recibir dinero en 2026. State Farm anunció que pagará dividendos a sus clientes elegibles de seguro de auto en distintos estados, una medida que devolverá parte de sus ganancias directamente a sus asegurados. El anuncio representa un posible alivio financiero en un momento en que el costo del seguro continúa aumentando en algunas partes del país.

¿Cuánto dinero distribuirá State Farm?

Considerada la mayor aseguradora de automóviles de Estados Unidos, State Farm anunció el 26 de febrero de 2026 que distribuirá un dividendo récord de $5,000 millones, el mayor en sus 103 años de historia.

El pago equivaldrá a un reembolso promedio de $100 por vehículo asegurado, aunque el monto final dependerá del estado y de la póliza contratada.

Además, este dividendo se suma a otras medidas implementadas por la compañía, como reducciones de primas por $4,600 millones anuales en 40 estados, lo que refuerza su estrategia de devolver parte de sus resultados positivos a los clientes.

¿Por qué ocurre este pago?

State Farm opera bajo un modelo mutual, lo que significa que sus asegurados son, en esencia, sus “accionistas”. A diferencia de las aseguradoras que cotizan en bolsa, este esquema permite que las ganancias se devuelvan directamente a los clientes cuando los resultados financieros lo permiten.

Para 2026, la aseguradora reportó resultados especialmente sólidos gracias a dos factores clave:

Recuperación financiera significativa : tras registrar pérdidas por suscripciones de $2,700 millones en 2024, la empresa pasó a ganancias por $4,600 millones en 2025, cerrando el año con un beneficio neto récord de $12,900 millones .

: tras registrar pérdidas por suscripciones de $2,700 millones en 2024, la empresa pasó a ganancias por $4,600 millones en 2025, cerrando el año con un . Mejoras en el sector automotriz: la disminución en costos de reparación y una menor frecuencia de accidentes durante 2025 ayudaron a fortalecer su desempeño.

“Como compañía mutual, State Farm puede proporcionar valor directamente a nuestros asegurados mientras mantiene la solidez financiera para cumplir sus compromisos futuros”, afirmó su presidente y CEO, Jon Farney.

¿Quiénes califican para recibir el dividendo?

El dividendo será distribuido entre más de 49 millones de asegurados que tuvieran una póliza activa al 31 de diciembre de 2025.

El pago promedio será de alrededor de $100 por vehículo, aunque puede variar según el estado y el monto de la prima pagada.

La devolución será automática, ya sea mediante cheque o pago directo, por lo que los clientes elegibles no deberán realizar ningún trámite adicional.

¿Cuándo llegará el dinero?

Los pagos están programados para comenzar a distribuirse durante el verano de 2026, aunque las fechas exactas pueden variar dependiendo del estado.

¿De cuánto será el reembolso en cada estado?

El monto final dependerá de la regulación estatal y del volumen de pólizas activas.

Por ejemplo, en Mississippi se distribuirán más de $70.5 millones, con un promedio estimado de $124 por vehículo.

En Florida, autoridades estatales señalaron que los asegurados podrían recibir en promedio $173 por vehículo.

¿Por qué puede pagar dividendos una aseguradora?

En el caso de aseguradoras mutualistas como State Farm, los clientes son propietarios de la empresa. Cuando la compañía genera excedentes en su balance anual, la junta directiva puede decidir devolver parte de esas ganancias directamente a los asegurados.

El monto que se devuelve depende de la legislación de cada estado. Desde el punto de vista fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera estos pagos como devolución de prima y no como ingreso gravable, por lo que no están sujetos a impuestos federales.

Impacto en el bolsillo en medio del alza del seguro

Además del dividendo, State Farm redujo sus primas de seguro de auto en aproximadamente 10% en 40 estados, lo que representa un ahorro adicional de $4,600 millones anuales para los clientes.

En Illinois, donde la aseguradora tiene su sede, las tarifas bajaron 15% en 2025. En California, con casi 8 millones de pólizas activas, se prevé una reducción de 6.2% a inicios de 2026.

Estos ajustes llegan después de años de aumentos significativos. A comienzos de 2025, los precios del seguro de auto habían aumentado más del 50% en tres años, según la Oficina de Estadísticas Laborales, el mayor incremento en medio siglo.

El encarecimiento llevó a muchos consumidores a comparar pólizas con mayor frecuencia. Un informe de TransUnion indicó que la compra regular de seguros se ha convertido en una práctica habitual entre los conductores que buscan reducir gastos.

Preguntas frecuentes sobre los dividendos de State Farm

¿Qué significa que State Farm pagará dividendos?

Significa que devolverá parte de sus ganancias a asegurados elegibles, ya sea mediante cheque, crédito o descuento en la renovación.

¿Quiénes califican?

Clientes con pólizas activas de seguro de auto al 31 de diciembre de 2025 en los estados incluidos en el anuncio.

¿Cuánto dinero podría recibir cada cliente?

Dependerá del estado, el tipo de póliza y las primas pagadas.

¿El pago es automático?

Sí. Se enviará automáticamente como cheque, depósito o crédito.

¿Cuándo se entregará el dinero?

Está previsto que comience a distribuirse en el verano de 2026.

¿Esto significa que el seguro bajará permanentemente?

No necesariamente. El dividendo es un pago puntual derivado de buenos resultados financieros.

Conclusión

El anuncio de State Farm representa un alivio financiero para millones de conductores en un contexto donde el seguro de auto se ha encarecido de forma considerable en los últimos años.

Aunque el reembolso promedio ronda los $100 por vehículo, el dividendo —sumado a reducciones recientes en primas— muestra una estrategia orientada a fortalecer la relación con los asegurados y devolver parte de los excedentes generados.

Sin embargo, es importante entender que se trata de una medida puntual y no de una reducción estructural permanente en el costo del seguro. Aun así, para quienes califican, el pago puede representar un respiro en el presupuesto familiar en 2026.

Sigue leyendo:

– Más de 1.9 millones de vehículos en Nueva York tienen recalls activos: revisa tu VIN gratis en segundos

– Infracciones comunes que puedes evitar en Estados Unidos en 2026

– Errores comunes que cometen las parejas al manejar dinero en EE.UU. (y cómo evitarlos)



