México liquidó a Brasil por nocaut de 16-0 en un juego de seis entradas
Todos los bateadores de la batería conectaron al menos un hit. En total, México disparó 16 imparables
No hubo 27 outs. El pasado domingo, México aplastó por nocaut a Brasil con una pizarra de 16 carreras a cero en su segundo encuentro del Clásico Mundial de Béisbol.
Los dirigidos por Benjamín Gil acortaron el juego a seis entradas a punta de batazos en el Daikin Park de Texas por el Grupo B. Ahora, México espera a una Estados Unidos invicta este lunes a las 8 p.m. ET.
La novena azteca abrió el marcador gracias a un hit de Jonathan Aranda en el mismo primer episodio. Posteriormente, terminó anotando gracias a un doble de Alejandro Kirk.
México se adelantó por 4-0 en la primera entrada. En el segundo ‘inning’, un jonrón de Jarren Durán puso el juego 5-0. Una entrada más tarde, la diferencia subió a 11-0 gracias a un doble del propio Durán y a un jonrón de tres carreras de Alejandro Kirk.
El jugador de Toronto Blue Jays, que juega su segundo Clásico Mundial, conectó un monstruoso jonrón de tres carreras hacia el jardín izquierdo-central que amplió la ventaja.
Apenas en la quinta entrada, México incrementó su ventaja a 12-0 luego de un doble de Alexis Wilson. En el sexto, se sentenció el encuentro gracias a los jonrones de Alek Thomas y Julián Ornelas para decretar el 16-0 definitivo.
Asimismo, Jarren Durán también se despachó con un vuelacercas. Por su parte, la estrella Randy Arozarena aportó un batazo de dos almohadillas y anotó dos rayitas.
México propinó una auténtica paliza. Todos los bateadores de la batería conectaron al menos un hit. En total, México disparó 16 imparables y llega, al igual que Estados Unidos, invicta a su tercer compromiso en el Clásico Mundial de Béisbol.
Los de Benjamin Gil vienen de ganar a Gran Bretaña con una victoria por 8-2. Por su parte, Brasil cayó 15-5 en su debut ante Estados Unidos y luego perdió 8-0 contra Italia.
Ante Estados Unidos y en el Clásico Mundial de Béisbol, México llega con antecedentes de tres victorias a favor y una derrota.
