México liquidó a Brasil por nocaut de 16-0 en un juego de seis entradas

Todos los bateadores de la batería conectaron al menos un hit. En total, México disparó 16 imparables

México aplastó a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol.

México aplastó a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol. Crédito: Ashley Landis | AP

Por  Alfredo Di Cesare

No hubo 27 outs. El pasado domingo, México aplastó por nocaut a Brasil con una pizarra de 16 carreras a cero en su segundo encuentro del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dirigidos por Benjamín Gil acortaron el juego a seis entradas a punta de batazos en el Daikin Park de Texas por el Grupo B. Ahora, México espera a una Estados Unidos invicta este lunes a las 8 p.m. ET.

La novena azteca abrió el marcador gracias a un hit de Jonathan Aranda en el mismo primer episodio. Posteriormente, terminó anotando gracias a un doble de Alejandro Kirk.

México se adelantó por 4-0 en la primera entrada. En el segundo ‘inning’, un jonrón de Jarren Durán puso el juego 5-0. Una entrada más tarde, la diferencia subió a 11-0 gracias a un doble del propio Durán y a un jonrón de tres carreras de Alejandro Kirk.

El jugador de Toronto Blue Jays, que juega su segundo Clásico Mundial, conectó un monstruoso jonrón de tres carreras hacia el jardín izquierdo-central que amplió la ventaja.

Apenas en la quinta entrada, México incrementó su ventaja a 12-0 luego de un doble de Alexis Wilson. En el sexto, se sentenció el encuentro gracias a los jonrones de Alek Thomas y Julián Ornelas para decretar el 16-0 definitivo.

Asimismo, Jarren Durán también se despachó con un vuelacercas. Por su parte, la estrella Randy Arozarena aportó un batazo de dos almohadillas y anotó dos rayitas.

México propinó una auténtica paliza. Todos los bateadores de la batería conectaron al menos un hit. En total, México disparó 16 imparables y llega, al igual que Estados Unidos, invicta a su tercer compromiso en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los de Benjamin Gil vienen de ganar a Gran Bretaña con una victoria por 8-2. Por su parte, Brasil cayó 15-5 en su debut ante Estados Unidos y luego perdió 8-0 contra Italia.

Ante Estados Unidos y en el Clásico Mundial de Béisbol, México llega con antecedentes de tres victorias a favor y una derrota.

Selección de México Clasico Mundial de Beisbol
