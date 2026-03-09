Dominicana eliminó a Israel del Clásico Mundial 2026 y pone la mira en Venezuela

República Dominicana dio una exhibición de poder puro donde Fernando Tatis Jr. se vistió de héroe al conectar el primer Grand Slam en la historia de la República Dominicana en los Clásicos Mundiales para sellar el triunfo por 10-1 de la novena de Albert Pujols sobre su similar de Israel.

El recital ofensivo comenzó en la segunda entrada, cuando tras una serie de boletos que congestionaron las almohadillas, Tatis Jr. encontró un cambio de velocidad para mandarla a volar por el jardín izquierdo, poniendo un 5-0 que sentenció el ánimo del encuentro desde temprano.

Oneil Cruz también se unió al festival de cuadrangulares con un bambinazo en el cuarto inning, mientras que Manny Machado y Junior Caminero siguieron presionando a un relevo israelí que nunca encontró respuestas. En total, la ofensiva dominicana acumula ya 29 carreras en el torneo.

Desde la lomita, Brayan Bello cumplió con creces al firmar una apertura de lujo. El derecho trabajó durante cinco entradas completas en las que apenas permitió un hit y una carrera, recetando siete ponches para adjudicarse la victoria.

Con el boleto ya en el bolsillo, ahora todas las miradas se centran en el República Dominicana vs. Venezuela por el liderato del Grupo D. El ganador de ese choque definirá su cruce contra las potencias asiáticas, ya sea Corea del Sur o Japón.

