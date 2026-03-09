Venezuela blanqueño 4-0 a Nicaragua y se mantiene invicta en el Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela blanqueó 4-0 a una aguerrida pero inofensiva Nicaragua para asegurar su pase a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo del fue que eliminado la novena centroamericana.

Fgue una noche donde el madero de la estrella de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña brilló con luz propia. “El de La Sabana” fue el alma ofensiva del equipo al irse de 3-3, conectando su primer cuadrangular del certamen, impulsando dos carreras, anotando otras dos y robándose una base.

Pese a que el resto de la alineación venezolana estuvo silenciada por el pitcheo nicaragüense, el cuerpo de lanzadores sacó la casta. Siete brazos se combinaron para colgar los nueve ceros, registrando la sexta blanqueada de Venezuela en la historia del Clásico Mundial.

Por el lado de Nicaragua, la derrota marca el fin de su camino bajo la dirección de Dusty Baker con un amargo récord de 0-4. Aunque superaron a Venezuela en hits (7 sobre 5), la incapacidad de remolcar corredores en posición anotadora volvió a ser su talón de Aquiles.

Con este resultado, el escenario queda servido para el enfrentamiento más esperado de la fase de grupos: Venezuela vs. República Dominicana. Este miércoles, a las 8 p.m. ET, ambas potencias se verán las caras no solo por el orgullo del Caribe, sino para definir quién evita el cruce contra Japón, el vigente campeón, en los cuartos de final.

Sigue leyendo:

·Cuba elimina a Colombia del Clásico Mundial de Béisbol 2026

·Dominicana eliminó a Israel del Clásico Mundial 2026 y pone la mira en Venezuela

·Shohei Ohtani guía a Japón en primera victoria en Clásico Mundial 2026