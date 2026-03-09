Cinco jugadoras de la selección femenina de Irán piden asilo en Australia en medio de la Copa Asia

En medio de la Copa Asia que se disputa en Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de Irán huyeron del hotel de concentración para pedir asilo en el país, según el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi.

La oficina de comunicación de Pahlavi, que huyó de Irán después de que su padre fuese expulsado durante la Revolución Islámica en 1979, informó en redes sociales sobre un grupo de jugadoras que había decidido desertar.

“Estas cinco valientes atletas, actualmente en un lugar seguro, han anunciado que se han unido a la Revolución Nacional del León y el Sol de Irán“, indicaron en X, haciendo referencia a la bandera de la Revolución Islámica de Irán.

Las jugadoras que decidieron huir de la concentración de la selección femenina iraní fueron: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi.

Announcement: Prince Reza Pahlavi’s office has been informed that five players from the Iranian women's national football team: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, and Mona Hamoudi, have left the team’s training camp and successfully sought… https://t.co/PdBPRlJxjU — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) March 9, 2026

La selección femenina de Irán ya había sido noticia en medio de la Copa Asia que se disputa en Australia. Hace una semana, se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá.

En medio de los actos protocolarios comunes antes de este tipo de partidos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras se negaron a entonar el himno nacional de su país. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha interpretado como una clara muestra de rechazo al régimen ayatolá.

El gesto de protesta de las jugadoras se volvió tendencia, pero contrastó con su actuación en el campo. Las iraníes perdieron 3-0 en su debut ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth.

Posteriormente, de acuerdo con el medio local Sydney Morning Herald, las jugadoras fueron catalogadas como “traidoras” en la televisión estatal iraní durante el fin de semana por este gesto de protesta.

Irán quedó eliminada de la Copa Asia en la fase de grupos tras caer 3-0 en su debut con Corea del Sur; 0-4 ante el anfitrión Australia y 0-2 ante Filipinas en su último encuentro en el torneo.

La Copa Asia, que inició el pasado 1 de marzo en Australia, está programada para terminar el 21 de marzo.

Hace una semana, Israel y Estados Unidos iniciaron bombardeos contra Teherán y acabaron con la vida del ayatolá Jamenei y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.



