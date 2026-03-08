“Dormíamos con el pasaporte en la mano”: árbitro mexicano César Ramos tras huir de Qatar por bombardeos contra Irán

El árbitro mexicano César Ramos narró su calvario mientras estuvo atrapado en Qatar debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El silbante volvió a México junto a sus colegas Alberto Morín y Marcos Bisguerra.

La tripleta arbitral llegó el pasado sábado a la Ciudad de México gracias a gestiones del gobierno mexicano y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Dormíamos poco, nos despertaba a veces los sonidos de las bombas y dormíamos con el pasaporte en la mano, una credencial o tarjeta en la mano, por si teníamos que hacer algo. Atentos a las redes sociales del gobierno de Qatar, de la embajada que nos hizo estar todo el tiempo en alerta”, relató Ramos.

🗣️ César Arturo Ramos, así como otros árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente, finalmente regresaron a México después de varios días de incertidumbre por el conflicto que se vive en esa parte del mundo.



"Estábamos encerrados en un hotel de sábado a jueves" ❌ pic.twitter.com/rtLuWg8UlC — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

Una pandemia 2.0

Ramos describió la odisea que vivió junto a sus compañeros como una pandemia 2.0 debido al encierro y la incertidumbre que tuvieron que experimentar por varios días en medio de bombardeos.

“De repente escuchabas un estallido, a distancia larga, no veías la explosión, pero se cimbraba la habitación, todos los vidrios e inmediatamente llegaba una alerta del gobierno local a los celulares, para que te pusieras en resguardo, que no salieras a la calle”, detalló.

“No salimos a la calle ningún día, apenas a la puerta para que te pegara el aire, del sol ni hablamos, eso hacía más larga la estancia. Fue algo similar a lo de la pandemia”, comentó.

¡Bienvenidos a Casa! 🇲🇽



César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país.



Gracias a la @SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien. pic.twitter.com/M6kskbVGKl — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 7, 2026

El escape de Qatar a México

Como muchas personas y deportistas, Ramos tuvo que salir de Qatar por tierra hasta una de sus fronteras más próximas, que en este caso son Arabia Saudita y Turquía.

“Fueron duras esas horas por tierra, momentos complicados, porque nos dijeron que, si nos íbamos por tierra, sería una decisión por nuestra cuenta. Teníamos la documentación y el apoyo consular, pero no una escolta”, describió.

Ramos destacó que tuvieron que atravesar por diversos controles en los que se les revisaba exhaustivamente hasta las huellas dactilares.

“Había mucha gente haciendo lo mismo, pero al salir por tierra estaba sin escolta. La recomendación del país era que nadie se iba del país por tierra y cuando vieron que no podían controlar eso, tomamos la decisión, que creo fue la más correcta; si no, ahí estuviéramos aún”, dijo.

¿Cómo quedó atrapado César Ramos?

Ramos se encontraba saliendo de Dubái para el momento en que Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán hace una semana.

El vuelo que abordaba Ramos junto a otros silbantes salió de Dubái con destino a Dallas, pero dos horas después, tras el comienzo de los bombardeos en Irán, fue desviado a Qatar.

Ramos no ha sido el único afectado; el pasado fin de semana, los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.



